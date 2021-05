PM do Grande ABC e arma de choque

Do Diário do Grande ABC



As armas de incapacitação neuromuscular, vulgarmente conhecidas como ‘armas de choque’, começaram a ser utilizadas nos Estados Unidos e no Canadá. Inicialmente sua produção começou em 1993, sendo fabricadas pela empresa Taser, no Estado do Arizona, nos Estados Unidos. No Brasil, apenas em 2011 é iniciada a sua fabricação para atender o mercado interno. Este armamento, considerado não letal, ou com capacidade reduzida de letalidade, é empregado como ferramenta que integra o uso progressivo da força, ou seja, complementa a ação, principalmente da polícia, auxiliando o agente público para cessar a agressividade do indivíduo que atue contra ele ou contra terceiros, isso para que reduza danos físicos que possam ocorrer e para que haja a contenção do agressor até o seu ‘algemamento’, caso seja necessário.

Essa arma efetua o disparo de dardos que conduzem eletricidade, causando a incapacidade temporária do indivíduo, provocando fortes contrações musculares e até mesmo vindo produzir desorientação. É necessário entender que a ‘arma de choque’ não substitui a de fogo, ou seja, ela integra as forças de segurança para auxiliar na contenção e controle da agressividade do indivíduo em circunstâncias onde é possível sua utilização, pelo seu caráter de baixa letalidade. Contudo, por exemplo, é impossível utilizá-la em confronto policial contra marginais armados.

O Estado de São Paulo abriu licitação internacional para a compra de 2.500 ‘armas de choque’ e 12 mil cartuchos no fim do ano passado, após já ter adquirido 1.250, as quais já começaram a serem distribuídas. As unidades de PM (Polícia Militar) do Grande ABC começam a ser equipadas com este armamento e os policiais já estão sendo habilitados, passando por treinamentos para que possam fazer a sua utilização no trabalho policial.

Iniciando por Santo André, os policiais, em breve, contarão com mais um equipamento, que passará a auxiliá-los nas ocasiões onde for necessário o seu uso, assim garantindo a integridade física do agente público da pessoa que está sendo agredida ou que possivelmente pode vir a sofrer violência e até mesmo para evitar a letalidade em ocasiões como essa. É grande conquista para nossa região, que conta com o comando do coronel Hélio, que já tem demonstrado boa mudança em conjunto com o Comando de Policiamento Metropolitano Coronel Faro, através das ações que a PM tem desempenhado no Grande ABC, também com essa mais nova notícia do maior aparelhamento das forças de segurança que integram o efetivo das sete Cidades, podendo ser usado como princípio norteador para equipar o efetivo das guardas civis municipais da região, podendo trazer o avanço tecnológico para as ações de segurança pública.

Rodolfo Donetti é policial e vereador em Santo André.<EM>



Radares

As novas alterações no CTB (Código de Trânsito Brasileiro), que entraram em vigor no dia 12 de abril, proíbem radares escondidos ou com visão obstruída por qualquer coisa. Mas essas alterações não são respeitadas no Sistema Anchieta-Imigrantes nem pelos funcionários do DER (Departamento de Estradas de Rodagem) nem por policiais do 1º Batalhão de Policiamento Rodoviário. Eles mantêm o funcionamento de radares móveis escondidos. Com a palavra o Ministério Público do Estado de São Paulo.

Moyses Cheid Junior

São Bernardo



Depressão

Parabenizo nossa representante na Câmara de Vereadores de Santo André Ana Veterinária pela apresentação do projeto de conscientização sobre depressão na infância, mas lembro que o trabalho já poderia ser feito nas igrejas e nas escolas. Melhor dizendo, saindo do papel para a ação verdadeira.

Robson Albuquerque da Costa

Santo André



H1N1 e Covid-19

A vacina de combate à gripe dos idosos, a Influenza H1N1, é de suma importância, mas só vai até 8 de junho. Pode complicar para algumas pessoas devido ao intervalo recomendado de 15 dias entre a vacina da Covid-19 e a da Influenza, cuja data incerta da segunda dose gera dúvida para a aplicação ou não da H1N1.

Humberto Schuwartz Soares

Vila Velha (ES)



Novo

Na calada da noite o Partido Novo sai do armário, se junta à esquerda, mas é derrotado. No início da madrugada do dia 20 começou parte da privatização da Eletrobrás e foi aprovada na Câmara dos Deputados. Foram 313 votos a favor, 166 contra e cinco abstenções. Onde está a coerência do Novo votando contra? PT, PDT, Psol, PCdoB, PSB, Rede e a mascote da esquerda, o Novo, foram ‘resistência’ e votaram contra. Bem, depois de vermos judeus, petistas e homossexuais defendendo a Palestina, temos mais uma jabuticaba brasileira: ‘os liberais apaixonados por estatais’. Sai do armário, Novo! Todo mundo já entendeu, só falta vocês avisarem os seus eleitores. Porque choras, João Dionísio Amoedo?

Benone Augusto de Paiva

Capital



Fora!

Que alvissareiro saber que leitores iluministas, sem véus e ranços, deste nosso prestigioso periódico Diário, estão escrevendo e enviando missivas ao filho do News Seller, deixando patentes seus inconformismos contra este desgoverno ignaro e tosco. Fora, Bolsonaro!

João Paulo de Oliveira

Diadema



CPI da Covid

Integrantes da CPI da Covid receberam a comprovação da Pfizer de que foram feitas ofertas de vacinas e cobraram respostas da área da saúde do governo Bolsonaro. E não receberam respostas. É mais uma comprovação do comportamento inadequado de um setor da maior importância. E por certo teve reflexos, com a perda de vidas humanas. Os participantes desta situação não podem ficar impunes.

Uriel Villas Boas

Santos (SP)



FHC e Lula – 1

Bolsonaro está desesperado. Já percebeu que seu fim está próximo. Depois do almoço de Lula e FHC, então! Viva, Lula! Fora, Bolsonaro, atraso do Brasil!

Paulo Cesar Teixeira Ruas

São Bernardo



FHC e Lula – 2

Lamentável FHC encontrar com Lula, pois novamente FHC se engana e é usado, como foi no Mensalão. Estão todos isentando Lula: STF (Supremo Tribunal Federal), juiz federal etc. E o motivo não deve ser só tirar o atual incompetente presidente que está aí. Lula só o procurou para dar verniz à sua candidatura. Ele sabe que será muito difícil aparecer e fazer campanha alguém não tão conhecido neste Brasil, e com isso será o preferido das esquerdas, que sonham com a volta ao poder de qualquer forma. Eu não duvido que, caso apareça alguém que possa desbancá-lo e enfrentar Bolsonaro, ele apoie ou permita que o PT apoie. Vide as últimas eleições. Acorda, PSDB!

Tânia Tavares

Capital