Filippi volta a propor aumento zero, mas Sindema rejeita paralisação

22/05/2021 | 00:35



O governo do prefeito de Diadema, José de Filippi Júnior (PT), voltou a propor reajuste zero nos salários dos servidores. Em nova reunião com o Sindema (Sindicato dos Funcionários Públicos de Diadema), na quinta-feira, a gestão petista evocou de novo lei sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido) para alegar que não pode mexer na folha de pagamento.

Embora contrário à tese do governo Filippi, o Sindema rejeitou paralisação como forma de protesto. Durante assembleia realizada ontem, a categoria aceitou dar colher de chá à gestão petista e aguardar cumprimento de promessa de avanço nas negociações, embora já tenha se passado dois meses da data base do funcionalismo (março). Por outro lado, o Paço diademense sinalizou positivamente para a possibilidade de reajuste no vale-refeição e para adequar pisos salariais de algumas categorias.

Na assembleia, servidores chegaram a defender abertamente paralisação, mesmo que parcial, mas a maioria concordou com a tese da direção do Sindema de que ainda é cedo para cruzar os braços. Decidiram, assim, apostar na pressão sobre os vereadores para cobrar apoio político em caso de eventuais quedas de braço com Filippi.

Ao Diário, o Paço alegou “que a situação financeira da Prefeitura é crítica, em razão dos impactos da pandemia na economia da cidade, além da herança deixada pela gestão anterior”, do ex-prefeito Lauro Michels (PV). A administração sustentou ainda que encaminhou à Câmara projeto que institui a mesa permanente de negociação coletiva, proposta que inclui na legislação municipal a obrigação de o Executivo negociar com o Sindema.