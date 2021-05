Ronaldo relembra polêmica com travestis: - Foi um momento muito difícil, com certeza ligado ao álcool

21/05/2021 | 10:10



Ronaldo Fenômeno participou do programa Conversa com Bial na última quinta-feira, dia 20, e relembrou a polêmica envolvendo travestis, que ocorreu em 2008. Na época, o jogador foi acusado de não pagar um suposto programa na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. Sobre o assunto, o ex-jogador afirmou:

- Isso já foi falado. É uma coisa que me incomoda, mas só fiz mal a mim mesmo. Eu precisava era da Tabata [terapeuta] naquele momento fazendo a minha terapia. Foi um momento muito difícil, com certeza ligado ao álcool. Foi um momento muito difícil pra mim naquela época.

Segundo o delegado Augusto Nogueira Pinto, o jogador afirmou que queria esquecer dos problemas e extravasar com pessoas que não eram do seu convívio diário. Assim, Ronaldo contratou a travesti, achando que era uma garota de programa. No motel, teria pedido mais duas moças para participar do programa.

Mas, ao perceber que eram travestis e que uma delas havia buscado drogas, o fenômeno desistiu do programa. Na ocasião, Ronaldo alegou que havia sido vítima de uma extorsão de 50 mil reais por parte da travesti, que pediu o dinheiro em troca de não contar a história para a imprensa.