Apoio ao empreendedorismo é foco de trabalho de vereador de Sto.André

21/05/2021 | 00:00



Fazer do empreendedorismo o indutor de transformações sociais, especialmente nos bairros periféricos da cidade, será o foco do vereador Ricardo Zóio (DEM) nos próximos meses de mandato na Câmara de Santo André. Junto com assessores, ele trabalha na elaboração de projetos destinados a eliminar entraves da vida dos que pretendem iniciar na atividade.



"Vi que é possível atuar para aliviar o peso da máquina pública das costas do cidadão”, diz o legislador, que ontem visitou a sede do Diário, referindo-se ao projeto de lei recentemente aprovado que institui o Estatuto da Desburocratização em Santo André, série de medidas para facilitar a relação do empreendedor com a administração. Ele divide a autoria da proposta com o colega Márcio Colombo (PSDB).



Nascido há 37 anos no bairro Cidade São Jorge, Zóio recorre ao próprio exemplo para sustentar que o espírito empreendedor é capaz de mudar a vida das pessoas. Durante os 16 anos em que atuou na linha de produção de fábrica de pneus em Santo André, o agora vereador complementava a renda como vendedor de roupas, relógios, perfumes e até veículos.



“Fazia todo tipo de rolo, mas rolo legal. Muitas vezes, após encerrar meu turno de trabalho, parava na porta da fábrica para oferecer meus produtos aos colegas de trabalho. Com isso, consegui criar a minha família”, relembra Zóio, mencionando a mulher, Camila, e os filhos Gustavo e Lívia. Agora, ele quer utilizar o mandato de vereador, ao qual foi eleito com 2.639 votos logo na primeira disputa, para ajudar mais andreenses a se tornarem empreendedores.



“Minha atuação legislativa para diminuir a burocracia existente na cidade vai atrair novos investimentos e empregos”, acredita o vereador, cujo reduto eleitoral se encontra, além da Cidade São Jorge, no Parque Marajoara, Jardim Marek, Parque Gerassi, Jardim Santo Antônio de Pádua e Condomínio Maracanã.



Com cinco meses de mandato, Zóio contabiliza 400 pedidos de serviços ao Executivo, 124 indicações, 57 requerimentos, três moções e dois projetos de lei, sendo um deles exatamente o Estatuto da Desburocratização. "Meus planos são ficar na Câmara por, no máximo, dois mandatos. Penso em ser deputado. E tudo o que coloco na cabeça, eu consigo", finaliza.