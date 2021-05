China em Marte: veja primeiras imagens feitas pelo robô Zhurong

Bianca Bellucci

Do 33Giga



20/05/2021 | 11:48



A missão da China em Marte já tem suas primeiras imagens. Nesta quarta-feira (19), a Administração Espacial Nacional da China (CNSA) divulgou via Twitter duas fotos feitas pelo robô Zhurong. Ambas mostram parte da região batizada de Utopia Planitia, que pode ter sido coberta por um antigo oceano, bem como alguns detalhes do próprio veículo.

A imagem em cores foi obtida pela câmera de navegação instalada na parte traseira do Zhurong. Já a captura em preto e branco foi feita pela câmera de prevenção de obstáculos do rover. A CNSA ainda deu mais detalhes sobre a missão da China em Marte. Foram divulgados dois GIFs que mostram o momento em que o robô se desprende da sonda Tianwen-1 para pousar no planeta vermelho. Veja:

Quick GIF of separation of rover-lander stack from orbiter (1/2) pic.twitter.com/doQvu8u8dx — Chinese Zhurong Mars Rover (@MarsZhurong) May 19, 2021

A missão da China em Marte começou em 10 de fevereiro, quando a sonda Tianwen-1 entrou na órbita do planeta. Na última sexta-feira (14), o rover Zhurong conseguiu realizar o pouso com êxito. O objetivo do país é coletar dados e analisar a topografia e a geologia do local.