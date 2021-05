Palacio me atravessou no apoio do PRTB, diz Thiago

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



20/05/2021 | 00:01



Quarto colocado na eleição do ano passado à Prefeitura de São Caetano, o ex-prefeiturável Thiago Tortorello (PRTB) disse que não fechou apoio ao também ex-candidato ao Palácio da Cerâmica Fabio Palacio (PSD), reclamou de atropelo nas negociações do pessedista e ameaçou deixar a legenda se o diretório municipal não tiver autonomia para decidir o futuro.

Na terça-feira, em visita ao Diário, a presidente nacional do PRTB, Aldineia Fidelix, e o secretário-geral do partido, Chico Fidelix, anunciaram que a legenda apoiaria Palacio em eventual nova eleição na cidade e até sugeriram o nome de Thiago como vice.

Ao Diário, Thiago comentou que tratava sobre os próximos passos do partido com Levy Fidelix, fundador e presidente nacional do PRTB, mas que, com a morte do dirigente, o debate ficou suspenso.

Ele comentou que, até então, o que estava acertado era que se aguardaria o desfecho por parte do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) do processo envolvendo José Auricchio Júnior (PSDB). Mais bem votado no pleito do ano passado, o tucano teve os 42 mil votos anulados pela Justiça Eleitoral local, decisão confirmada pelo TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo). Auricchio recorreu ao TSE e já viu o relator do caso, Luis Felipe Salomão, negar seu pedido.

“O Fabio Palacio ‘fechou’ o suposto acordo com o diretório nacional, dois dias antes da morte do Levy Fidelix. Me atravessou e foi direto ao diretório nacional sem falar comigo. Fiquei chateado com esta falta de decoro institucional. O Fabio está forçando o apoio em caso de novas eleições. Mas ele tem que ter em mente que é o diretório municipal que conhece a cidade”, disparou Thiago, sobrinho de Luiz Olinto Tortorello, três vezes prefeito do município.

“Durante dois anos cuidei do partido com o maior zelo. Só me reportava ao presidente Levy. Não aceitarei interferências no diretório e segurei a risca o prazo para tomar alguma decisão, de forma democrática junto com meus filiados. Caso contrário entregarei o partido”, emendou. Thiago recebeu 5.606 votos.

O ex-prefeiturável avisou que conversará com filiados para tomar decisão. “Se a maioria do grupo decidir apoiar o Fabio (esse atropelo) não atrapalha (o debate). Mas a decisão saíra do diretório de São Caetano.”