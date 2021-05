Após demissão de Mancini, Corinthians escala trio para comandar treinos

17/05/2021 | 12:45



Após a demissão do técnico Vagner Mancini, causada pela derrota para o Palmeiras e a eliminação no Campeonato Paulista neste domingo, o Corinthians definiu que três profissionais vão comandar o elenco na reapresentação desta segunda-feira.

O preparador físico Flávio de Oliveira, o analista de desempenho Fernando Lázaro e o observador técnico Mauro da Silva comandarão os trabalhos da equipe no CT Joaquim Grava até que um novo treinador seja contratado. O trio faz parte da comissão técnica fixa do clube e vinha trabalhando com Vagner Mancini e seus auxiliares.

Isso significa uma mudança do planejamento inicial que previa a utilização de Danilo, técnico do sub-23, na condução dos trabalhos. Em início de carreira, Danilo prepara os aspirantes do Corinthians para a estreia no Campeonato Brasileiro da categoria, dia 10, contra o Santos.

Tarcísio Pugliesi, do sub-20, também chegou a ser cogitado, mas está no clube há pouco tempo, desde duas semanas atrás. Com isso, a diretoria decidiu que os profissionais das categorias de base não serão promovidos neste momento.

O Corinthians ainda não sabe quem estará no banco de reservas da equipe no próximo jogo, quinta-feira, contra o Sport Huancayo, do Peru, pela Copa Sul-Americana. O time já não tem mais chances de classificação no torneio.

A diretoria ainda não iniciou as negociações com o substituto de Mancini. Alguns nomes sugeridos por conselheiros mais próximos do presidente Duílio Monteiro Alves foram os de Renato Gaúcho, Mano Menezes, Fábio Carille e Dorival Junior. O novo contratado terá o desafio de alinhar seu trabalho às necessidades de redução de gastos impostas pelo clube. A prioridade é diminuir as dívidas.