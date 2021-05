Pesquisas mostram rejeição crescente dos japoneses aos Jogos Olímpicos de Tóquio

17/05/2021 | 10:20



Mais de 80% da população do Japão são contrários à organização dos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020 neste ano, após adiamento em 2020 por causa da pandemia do novo coronavírus. Isso é mostrado em uma pesquisa publicada nesta segunda-feira, a apenas 10 semanas o início do evento esportivo, no contexto da quarta onda de covid-19 no país.

De acordo com uma pesquisa realizada pelo jornal japonês Asahi durante o final de semana e cujos resultados foram publicados nesta segunda-feira, 83% dos japoneses acreditam que os Jogos não devem

decorrer como planejado. Dessa percentagem, 40% pensam que a Olimpíada deveria ser novamente adiada, enquanto que 43% preferem que seja cancelada. Por sua vez, 14% dos consultados opinam que a abertura, agendada para 23 de julho, deve ser mantida.

A mudança na percentagem a favor do cancelamento dos Jogos foi particularmente significativa em comparação com a sondagem de abril, quando o número se situava em 35%, semelhante aos meses anteriores. Já os que são a favor de manter a programação da Olimpíada reduziram para metade em relação ao mês anterior.

Nove das 47 províncias do país, incluindo Tóquio, estão em estado de emergência sanitária, até o próximo dia 31, por enquanto, devido à quarta onda de casos da covid-19, que mantém o número de doentes em estado crítico em níveis recorde.

A vacinação no Japão está progredindo lentamente e o calendário do governo não prevê alcançar a imunidade de grupo até à realização dos Jogos Olímpicos, o que está causando preocupação entre a população antes da

chegada de dezenas de milhares de participantes em um país cujas fronteiras estão fechadas aos visitantes.

Os organizadores de Tóquio-2020, as autoridades da capital e o primeiro ministro japonês, Yoshihide Suga, dizem que é possível realizar os Jogos Olímpicos "em segurança", mas essa mensagem não convence 73% dos consultados na pesquisa.

O ceticismo é particularmente elevado entre os idosos. Mais da metade dos japoneses na casa dos 60 acredita que os Jogos não devem decorrer como planejado. Uma pesquisa semelhante da agência de notícias japonesa Kyodo indica que 59,7% dos consultados acreditam que Tóquio-2020 deve ser cancelado, em comparação com 25,2% que pensam que deve ser mantido, mas sem a presença do público, enquanto que 12,5% opinam que seria melhor mantê-los com limitações de público.

Embora os organizadores já tenham dito que estes Jogos não terão a presença de público vindo do exterior, de acordo com a pesquisa da Kyodo, 87,7% dos consultados estão preocupados que o fluxo de atletas e outros participantes possa agravar a propagação da covid-19 no país.