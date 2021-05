Zé Felipe defende Virginia Fonseca após casal revelar que contratou babá para trabalhar por 24 horas: - Qual é o problema?

15/05/2021 | 11:10



Na reta final de sua primeira gravidez, Virginia Fonseca revelou que a filha, Maria Alice, fruto do relacionamento com o noivo, Zé Felipe, terá uma babá disponível 24 horas por dias, de segunda à sexta. A youtuber, em vídeo, informou como funcionará a rotina com a bebê recém-nascida em casa:

- A babá que a gente contratou vai ficar de segunda à sexta, 24 horas. Sábado e domingo ela tem livre. Só que, caso a gente precise sábado e domingo, ela tem disponibilidade. Entendeu?

A fala, é claro, rendeu polêmica e internautas logo usaram as redes sociais para criticar a influenciadora.

Zé Felipe logo saiu em defesa da amada e, ao se deparar com os ataques, logo usou as redes sociais para se pronunciar sobre o assunto:

- Tô vendo a galera falar de babá... eu acho engraçado porque eu, desde que eu nasci, eu tive babá. Meu pai e minha mãe nunca foram menos pais por causa disso. Se pode ter uma babá a semana inteira, graças a Deus, para auxiliar, qual é o problema? Meu Deus do céu.

Em seguida, continuou:

- E outra coisa. Se a babá vai ficar 24 horas, foi combinado. Ela deu o preço dela, a gente acertou tudo e ela aceitou também. E é isso, é o trabalho dela.

Por fim, disse que está aprendendo a ficar mais calmo, mas que se essa situação tivesse ocorrido duas semanas atrás, ele teria brigado com todo mundo.

Eita!