Claudinho e Cafu cada vez mais distantes

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



15/05/2021 | 00:56



Esta coluna foi a primeira a mostrar que o prefeito de Rio Grande da Serra, Claudinho da Geladeira (Podemos), e o ex-prefeiturável Carlos Augusto César, o Cafu, estão distantes. Embora a dupla tenha lançado mão de movimentos públicos de aplacar qualquer crise, fato é que a cisão é grande, crescente e, segundo aliados dos dois lados, irreversível. Cafu relatou recentemente que conseguiu série de emendas para o município e deixou claro que Claudinho não tem digital nesta conquista. Falou textualmente que o recurso foi articulação da vice-prefeita Penha Fumagalli (PTB), sua ex-mulher, e do presidente da Câmara, Charles Fumagalli (PTB), irmão de Penha e, portanto, seu ex-cunhado. Cafu também declarou que os vereadores Claudinho Monteiro (PTB), Bibinho (Cidadania), Marcelo Cabeleireiro (PSD), Agnaldo Almeida (PL), Roberto Contador (Avante), Israel Mendonça (PDT) e Raimundo Pulu (PSD) tiveram participação.

Almoço

Secretário executivo de Habitação do Estado, Fernando Marangoni (DEM) foi visto em um tradicional restaurante de Santo André, à mesa com o vereador licenciado Almir Cicote (Avante), o ex-parlamentar Donizeti Pereira (PV) e o secretário de Desenvolvimento e Geração de Emprego, Evandro Banzato. O nome de Marangoni tem ganhado força nas rodas de política do município para disputar a eleição do ano que vem – tende a ser candidato a deputado federal.

Lupa na saúde

O prefeito Paulo Serra (PSDB), de Santo André, tem pedido relatórios quase que diários sobre o volume de receita e despesas na área da saúde em tempos de pandemia. Quer saber pari passu para onde vai o dinheiro da cidade no combate à Covid-19. A secretaria é comandada por Márcio Chaves, que tem Luis Fernando Pinotti Silva como adjunto.



Nova licença

O vereador licenciado Almir Cicote (Avante), de Santo André, voltou a encaminhar à mesa diretora da Câmara pedido de licença do mandato. É o terceiro desde que seu nome foi apresentado para comandar a Central de Convênios da FUABC (Fundação do ABC) – ele chegou a ser nomeado na entidade, depois, exonerado. Cicote deu lugar a Renatinho do Conselho (Avante) e discute com o prefeito Paulo Serra (PSDB) qual função poderá assumir no grupo.



Substituto de Samuel

Com a morte do vereador Samuel Dias (PDT), de Santo André, a Câmara precisará convocar eleição para a mesa diretora, já que o pedetista era terceiro secretário. O debate deve acontecer no começo da próxima semana.



Posse

O advogado andreense Antonio Carlos Aguiar, doutor em direito, toma posse como presidente da Academia Paulista de Direito do Trabalho em solenidade agendada para terça-feira. Julio Gomes, juiz do Supremo Tribunal de Justiça de Portugal, e Alexandre Agra Belmonte, do TST (Tribunal Superior do Trabalho), participarão do evento, que servirá também para debate sobre as relações trabalhistas durante e pós-pandemia.



Dobrada oficial

Em Diadema, o martelo foi batido dentro do grupo do prefeito José de Filippi Júnior (PT). O presidente da Câmara, Josa Queiroz (PT), será candidato a deputado estadual. O vereador Orlando Vitoriano (PT), campeão de votos na disputa por vaga no Legislativo em 2020, tentará assento na Câmara Federal.



Candidatura posta

Ainda em Diadema, Renato Moreni, conhecido como Renato do Geb (PT), avisou o partido que será candidato a deputado estadual em 2022. Ele havia buscado ser vice de José de Filippi Júnior (PT) no pleito do ano passado, foi preterido por Patty Ferreira (PT), e, à ocasião, disse que entraria na corrida à Assembleia Legislativa. Renato foi candidato a deputado estadual em 2014 e 2018.