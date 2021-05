Turminha no Japão

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



16/05/2021 | 00:01



Mônica, Cebolinha, Cascão, Magali e os demais integrantes da turminha foram longe. A garotada do bairro do Limoeiro está, desde o fim do mês passado, no Japão. Suas aventuras são transmitidas, com a dublagem em japonês, no programa infantil Hapicura, da emissora Kids Station TV, através do programa infantil Hapicura, semelhante ao Bom Dia e Cia, do SBT.

Na estreia, foi ao ar o episódio Venha à Minha Festinha, originalmente lançado no Brasil em 2009, na época, também vendido em DVD.

Lá, o desenho estreou sob o nome Monika & Furenzu (ou Monika e Amigos). Os personagens de Mauricio de Sousa dividem a programação com Pokémon e Doraemon.

Na versão japonesa, a Turma da Mônica não sofreu alterações em seus nomes, apenas algumas adaptações por causa do idioma. Mônica virou Monika, Cebolinha é chamado de Seboriinha. Cascão tornou-se Kasukon e Magali é Magari.

Mesmo do outro lado do mundo, Cebolinha (ou seria Seboriinha?) continua trocando letras quando fala. Se no Brasil o ‘R’ vira ‘L’. Lá, o ‘S’ se transforma em ‘SH’ e a pronúncia da sílaba TSU por TYU.

Mauricio de Sousa não escondeu o sentimento de felicidade com a estreia e publicou, em suas redes sociais, trechos do programa já transmistido.

A versão do episódio em japonês pode ser vista por completo no canal de YouTube da Hapicura World.

HISTÓRIA

Internacionalmente, a Turma da Mônica tem gibis e demais produtos licenciados em pelo menos 40 países e em 14 idiomas. A garotada ‘fala’ inglês, alemão, italiano, espanhol, indonésio e japonês, entre outros idiomas.

No Brasil, Turma da Mônica é exibido pelo Cartoon Network, Boomerang, TV Cultura, e também está disponível em plataformas de streaming.