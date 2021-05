Alinne Moraes brinca ao posar ao lado de Cauã Reymond: Na labuta com o ex!

14/05/2021 | 15:10



Alinne Moraes usou a sua oficial no Instagram nesta sexta-feira, dia 14, para dividir um momento pra lá de diferente e que acabou ocasionando um verdadeiro orgulho e maturidade aos seus fãs e seguidores.

Tudo porque, a atriz postou uma foto ao lado de nada mais, nada menos do que Cauã Reymond, seu ex. E se você está achando que acabou rolando um climão entre eles, você está bem enganado porque a bonitona até brincou na legenda da publicação.

Na labuta com o ex!

O ex-casal está no elenco de Um Lugar ao Sol, próxima novela da Rede Globo em que vão interpretar Bárbara e Renato. E para quem não sabe, a dupla já foi mesmo um casal no passado e hoje em dia, Cauã é casado com Mariana Goldfarb e Alinne é casada com Mauro Lima.

A atual esposa de Cauã entendeu a brincadeira e levou super na esportiva a legenda da publicação em que até comentou com diversas gargalhadas.