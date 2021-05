Atual de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda cita possibilidade de se reconciliar com Zilu Camargo

14/05/2021 | 15:11



Graciele Lacerda tirou um tempinho para responder uma série de perguntas de seus seguidores do Instagram. Na última quinta-feira, dia 13, a jornalista até mesmo falou sobre a possibilidade de ter uma relação mais próxima com Zilu Camargo, ex-esposa de seu atual companheiro Zezé Di Camargo.

Gra, algum dia você poderia fazer as pazes com a Zilu? Seria muito legal, apontou uma fã.

Fico feliz de ver que tem gente que torce por isso. Mas não depende de mim, respondeu a influenciadora.

Nos Stories, Graciele ainda deu detalhes de alguns dos procedimentos estéticos que já fez, como botox e bichectomia.

Eu fiz o primeiro botox com 38 anos de idade. E de lá para cá foram três vezes, mas estou sem tem mais de um ano. Estou pensando seriamente em retocar. [...] Não fiz harmonização. O que fiz uma vez foi colocar um pouquinho de bochecha porque ela estava funda, porque na época emagreci demais.

Além disso, a musa fitness confirmou que assinou um documento no início de seu relacionamento com Zezé, onde abria mão do patrimônio do amado.

Você falou que assinou um documento abrindo mão dos bens do Zezé. E o que vocês têm juntos agora?, perguntou uma internauta.

Abri mão do que ele tinha. Hoje construímos muita coisa juntos, tem dinheiro dele e meu também., afirmou Graciele.

Mesmo sem citar Zilu Camargo, a influencer deixou a entender que estava se referindo à ex de Zezé em uma outra resposta. Na ocasião, Graciele foi questionada se havia sido proibida de fazer vídeos na casa de seus enteados, ou seja, filhos do sertanejo.

Não é questão de ser proibida. Eles nunca me proibiram disso. Eu não faço por respeito e para não magoar outra pessoa., esclareceu.

E aí, o que você achou de toda essa história?