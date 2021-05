Reple silencia sobre fura-fila da vacina na Fundação do ABC

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



14/05/2021 | 00:56



Secretário de Saúde de São Bernardo, integrante do comitê de contingência estadual de combate à Covid-19 e presidente do Cosems (Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo), Geraldo Reple Sobrinho se esquivou de analisar a denúncia de fura-fila da vacinação na FUABC (Fundação do ABC).



A equipe do Diário buscou contato com o titular da pasta para colher depoimento de Reple acerca do episódio. Por nota, ele se limitou a dizer que a Prefeitura de São Bernardo “segue os programas nacional e estadual de imunização quanto à aplicação das doses recebidas para imunização contra a Covid-19”.



No fim do mês passado, o Diário mostrou que oito funcionários de área administrativa da FUABC foram incluídos em lista de vacinação como se fossem servidores da área da saúde em atuação em unidades hospitalares. O documento foi enviado ao centro universitário da FMABC (Faculdade de Medicina do ABC), mantida da FUABC e que organiza processo de imunização de profissionais da entidade.



Entre os colaboradores vacinados estavam gerentes de recursos humanos, de comunicação e marketing, jurídico e financeiro. A maioria em cargos de chefia, com relação próxima da presidente da organização de saúde regional, Adriana Berringer Stephan, e que trabalham na sede da FUABC, na Vila Príncipe de Gales, em Santo André.



A alegação do comando da FUABC foi a de que esses funcionários atuam muitas vezes em hospitais gerenciados pela Fundação e que o PNI (Programa Nacional de Imunização) inclui esses trabalhadores no grupo prioritário, mesmo sendo advogados ou profissionais de áreas sem relação direta com a saúde. Na visão da instituição regional, não houve fraude no procedimento.



Entretanto, no começo do mês, o deputado estadual Arthur do Val (Patriota) e o vereador andreense Márcio Colombo (PSDB) fizeram vistoria nas dependências da FUABC e constataram que colaboradores vacinados no grupo de prioridade estavam nos escritórios administrativos. Em vídeo divulgado nas redes sociais, a dupla chega a conversar com Sandro Tavares, gerente jurídico, que, mesmo aos 44 anos, já tomou as duas doses.



Sindicâncias foram instauradas para apurar a denúncia anônima sobre o fura-fila da vacina na FUABC. O Ministério Público também instaurou procedimento para apurar o caso. A Prefeitura de São Caetano avisou que irá acompanhar a situação – uma vez que as primeiras doses a esse grupo administrativo foram aplicadas na cidade.



Em Santo André, a Câmara formulou requerimentos cobrando explicações. O mais recente pede lista com nome e cargos dos profissionais de setores administrativos vacinados contra a Covid-19 na Fundação. A proposta seria analisada ontem durante sessão, mas a plenária foi cancelada devido à morte do vereador Samuel Dias (PDT).