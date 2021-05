ANP e CPRM lançam site gratuito com dados de 23 bacias sedimentares terrestres

12/05/2021 | 13:05



A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), em parceria com o Serviço Geológico Brasileiro (CPRM), lança nesta quarta-feira, 12, um site para disponibilizar, gratuitamente, dados técnicos públicos digitais de 23 bacias sedimentares terrestres no Brasil, no âmbito do programa governamental de incentivo à exploração e produção de petróleo e gás natural em terra, Reate.

O objetivo é promover a ampliação do conhecimento geológico sobre essas bacias e fomentar investimentos.

Os 23 pacotes de dados contém informações referentes a 22.641 poços, 329 levantamentos sísmicos 2D, 204 levantamentos sísmicos 3D, 217 levantamentos não-sísmicos (gravimetria, magnetometria, magneto telúrica e gamaespectometria), 38 levantamentos geoquímicos e 17 estudos existentes no acervo de dados técnicos do Banco de Dados de Exploração e Produção da ANP (BDEP).

Para a publicação do site, foram recuperados mais de 14 mil dados de poços. O site será atualizado sempre que um novo dado for tornado público.

"O site conta com um volume de informações próximo a 2,5 terabytes, marcando assim o maior projeto de disponibilização de dados do BDEP, que completará 21 anos no próximo dia 29", informou a ANP.

Os dados estão embarcados na infraestrutura da CPRM em Brasília e seus dados podem ser baixados por qualquer interessado. Já as universidades e centros de pesquisa terão acesso de alta velocidade por meio da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP).

O site pode ser acessado no seguinte endereço na internet: https://reate.cprm.gov.br/anp/