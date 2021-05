Embraer vende jato Praetor 600 para companhia alemã

11/05/2021 | 14:28



A Embraer informou nesta terça-feira, 11, que assinou um contrato com a Aerodata AG, da Alemanha, para a venda de um jato Praetor 600 a ser convertido em uma aeronave de inspeção em voo, para cumprimento de uma variedade de diferentes missões.

A fabricante brasileira afirma que a entrega à Aerodata está prevista para 2022, quando será iniciada a instalação dos sistemas e equipamentos necessários à execução das missões.

Segundo comunicado da Embraer, a aeronave Praetor 600, de última geração, "cumpre totalmente com os requisitos de alto nível do operador final e está preparada para a instalação do mais moderno sistema de inspeção em voo da Aerodata".

Após a modificação, o avião será entregue e operado pelo Ministério de Terra, Infraestrutura e Transporte na Coreia do Sul, que conduziu a licitação internacional para a aquisição e será o usuário final.

"Esta é a primeira vez que a Embraer realiza a venda de uma aeronave para este tipo de missão fora do Brasil, criando oportunidades de mercado para as inovadoras soluções da empresa utilizando o atual portfólio de produtos", afirma a companhia no comunicado.

O contrato com a Aerodata também inclui treinamento para pilotos e mecânicos e um pacote de suporte inicial para o usuário final.

A aeronave será equipada pela Embraer com alguns opcionais, como sistemas de comunicação de última geração, capacidade de operação sem papel e recursos adicionais de interior.