Tribunal de Contas da Capital e Consórcio devem firmar parceria

10/05/2021 | 21:42



O TCM (Tribunal de Contas do Município) de São Paulo comunicou ao Consórcio Intermunicipal do Grande ABC intenção em firmar um acordo de cooperação técnica com a Escola de Governo e Desenvolvimento Regional da entidade.Em reunião virtual, o diretor-presidente da Escola de Gestão de Contas do TCM de São Paulo, Mauricio Piragino, o Xixo, e o secretário executivo do Consórcio, Acácio Miranda, debateram possibilidades de união, uma vez que a instituição paulistana dispõe da Escola Superior de Gestão e Contas Públicas Conselheiro Eurípedes Sales.



“A Escola de Governo e Desenvolvimento Regional do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, que completa hoje um mês da sua inauguração, tem muito a ganhar com parceiros que já são referência no ensino”, disse Acácio Miranda. Xixo acenou positivamente com a parceria e se mostrou animado com a possibilidade de construção de ações públicas. “A parceria com o Consórcio Intermunicipal do Grande ABC será um passo importante para a escola discutir temas intermunicipais, relevantes para a elaboração e execução de políticas públicas nos municípios envolvidos”, comentou o diretor-presidente do TCM.