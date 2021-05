Grande ABC possui 476 oportunidades de emprego

Do Diário do Grande ABC



10/05/2021 | 00:01



Para quem procura recolocação no mercado de trabalho, nesta semana estão disponíveis 476 vagas de emprego no Grande ABC. Na área da saúde há oportunidades com salários que chegam a R$ 2.500.

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico de São Caetano conta com a plataforma Portal do Emprego (portaldoemprego.saocaetanodosul.sp.gov.br), na qual pessoas em busca de oportunidades podem se cadastrar gratuitamente. Atualmente são 217 vagas em diversas categorias.

Para se inscrever é necessário preencher uma ficha com todos os dados, incluindo o cadastro do currículo e o anexo de documentos, certificados de formação e foto. O portal permite que as empresas cadastrem vagas de emprego e, após cruzamento das informações, potenciais candidatos são encaminhados às empresas, para entrevistas.

Em São Bernardo, a CTR (Central de Trabalho e Renda) disponibiliza 126 postos de trabalho. A maioria (30 vagas) é para atendente de lanchonete, mas também há registros para atendente do setor de hortifrutigranjeiros (20), controlador de entrada e saída (16), açougueiro (14), entre outros.

O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Ribeirão Pires conta com 67 oportunidades. Há opções para pintor e porteiro (quatro vagas para cada oportunidade) e também duas para desenhista projetista mecânico.

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho de Diadema informou que mantém 11 vagas de trabalho, sendo a maioria (cinco) para auxiliar de conservação. Em Santo André, o CPETR (Centro Público de Emprego, Trabalho e Renda) possui cinco oportunidades disponíveis, sendo três para encanador industrial.

COM SALÁRIOS

Na agência de recrutamento Luandre, que tem unidade em Santo André, há 50 vagas de trabalho com salários entre R$ 1.000 e R$ 2.500.

Para recepcionista júnior e controlador de acesso, o pagamento gira entre R$ 1.000 e R$ 1.500. Já, para técnico de enfermagem na seção de hemodiálise e encarregado de mercearia, os salários ficam entre R$ 1.500 e R$ 2.000. Para as vagas de auxiliar de enfermagem para UTI (Unidade de Terapia Intensiva) adulto e para enfermaria, o pagamento fica entre R$ 2.000 e R$ 2.500.

Os interessados devem se cadastrar no link candidato.luandre.com.br ou no aplicativo da Luandre disponível nas plataformas iOS e Android.