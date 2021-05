Amor de mãe e a medida da dedicação

Do Diário do Grande ABC



Estudo realizado com 500 mulheres pelo Google sobre o perfil da mãe brasileira revela que as mães, mesmo estando mais incluídas no mercado de trabalho do que há algumas décadas, continuam sendo as principais responsáveis pelos filhos. Muitas dessas brasileiras sobrecarregadas esquecem de cuidar de si mesmas. O autocuidado e atividade física não são prioridades para 30% delas, pois no topo das prioridades estão os filhos e o trabalho. Em meu consultório e nas minhas palestras, percebo que, embora em todas as classes, as mulheres, em sua maioria, estejam inseridas no mercado de trabalho, a mãe de classe alta prioriza os cuidados de si mesma e acaba terceirizando a criação dos filhos para as babás, escolas e professores particulares.

Os reflexos disso na vida dos filhos são desastrosos. Surgem sintomas de ansiedade, depressão, agressividade, dificuldades na aprendizagem, no sentir e manifestar afeto, entre outros. Para ajudar no desenvolvimento emocional de seus filhos, é preciso muita sabedoria e saber equilibrar as coisas, sem negligenciar as crianças nem a si mesma. Como psicóloga afirmo: os filhos precisam das mães! As lacunas deixadas por uma mãe ausente são eternas, deixam feridas e marcas que geram muitas dores quando se abrem essas questões dentro de processo terapêutico com crianças, adolescentes e até adultos que foram negligenciados de alguma forma. Costumo dizer que nós temos oito horas para trabalhar, oito horas para dormir e oito horas para amar os nossos amados, incluindo amar a si mesma.

Eu também sou mãe e, por exemplo, quando as manhãs estão menos frias, desperto meu filho mais cedo para dar uma volta pela estrada, em meio ao verde. Mesmo antes de morar na chácara, quando pegava meu filho na escola, íamos a um parque, ele em sua bicicleta, e eu fazendo caminhada. Sentávamos, olhávamos os gansos, a vida ao redor, as pessoas.

Esses momentos são preciosos para a formação integral da personalidade de seu filho. Recomendo que mãe e filho saiam um pouco das redes. A tecnologia não é proibida, mas não pode nos impedir de conversar, abraçar, dar colo, se cuidar, se amar. Também o desenvolvimento da espiritualidade, o contato com a dimensão transcendente do ser humano, só é possível se tivermos esse tempo a mais, que poderá ser à noite, antes de dormir. Que neste Dia das Mães você se permita ser cuidada por seus filhos. Eles precisam daquilo que você tem de melhor! Precisam ver o brilho nos seus olhos e entender que, mais que um peso, cansaço e rugas, trazem alegrias para você. Seus filhos dão sentido para a sua vida e, por isso, força, fé e esperança!

Adriana Potexki é psicóloga, escritora, colunista do Formação Canção Nova e palestrante.