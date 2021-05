Naomi Osaka e Rafael Nadal ganham o Prêmio Laureus de melhores atletas do ano

06/05/2021 | 17:11



A japonesa Naomi Osaka e o espanhol Rafael Nadal foram eleitos os melhores atletas do ano passado, nesta quinta-feira, em cerimônia virtual do Prêmio Laureus, em Sevilha, na Espanha.O evento contou com a participação de nomes lendários do esporte, como Usain Bolt, Billie Jean King e Figo.

"Obrigado, estou muito feliz por receber esse Laureus. Eu assisti a tantos dos meus ídolos ganharem esse prêmio, então significa muito para mim estar aqui, segurando esse troféu", disse Osaka, atual número 2 do ranking mundial e vencedora de quatro torneios de Grand Slam, em vídeo gravado.

Para ficar com o prêmio entre os homens, Nadal superou LeBron James, Lewis Hamilton e Robert Lewandowski. "Em um momento como esse, significa muito receber esse prêmio. É incrível. Eu tive outros competidores incríveis e eu quero parabenizá-los, todos também merecem muito."

Lewis Hamilton, heptacampeão de Fórmula 1, recebeu prêmio especial por sua atuação na luta por direitos humanos e contra o racismo. "Foi um ano muito difícil para muitos. Nós precisamos continuar lutando. Precisamos nos ver como responsáveis por mudanças no mundo. Eu realmente acredito que, juntos, chegaremos lá", disse o piloto.

Mohamed Salah, atacante do Liverpool (Inspiração Esportiva do Ano); a Chris Nikic, primeiro atleta com síndrome de Down a completar o Ironman (Momento Esportivo do Ano); e a Billie Jean King, em homenagem à carreira da tenista, também foram homenageados na cerimônia.

O Brasil foi representado pelo atleta paralímpico Daniel Dias, novo membro da Academia Laureus, que já conta com 71 membros. A esquiadora Lindsey Vonn, a heptatleta Jessica Ennis-Hill e a jogadora de squash Nicol David também foram homenageados.

Os vencedores em cada categoria foram:

Atleta masculino - Rafael Nadal

Atleta feminina - Naomi Osaka

Equipe do Ano - Bayern de Munique

Revelação do Ano - Patrick Mahomes

Retorno do Ano - Max Parrot( Snowboarding/Canadá)

Esporte para o bem - KICKFORMORE (Futebol/Alemanha)

Pela Carreira - Billie Jean King

Ativista do Ano - Lewis Hamilton

Inspiração Esportiva - Mohamed Salah

Momento Esportivo - Chris Nikic