João Doria confirma aprovação para início da obra do piscinão Jaboticabal

Do Diário do Grande ABC



06/05/2021 | 13:53



Nesta quinta-feira (6), o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), confirmou a aprovação da construção do piscinão Jaboticabal. Anunciada como solução definitiva para os problemas de enchentes em São Bernardo, São Caetano e São Paulo, a obra, que ficará na divisa entre as três cidades, é pauta de debate há pelo menos 10 anos e ficou ainda mais urgente após as enchentes de 2019 na região. Na ocasião, dez pessoas morreram – duas em Santo André, uma em São Bernardo, três em São Caetano e quatro em Ribeirão Pires – e 284 pessoas ficaram desabrigadas.

No vídeo divulgado no Facebook do prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), Doria afirmou que serão investidos R$ 130 milhões na construção. "Eu e o Orlando iniciamos o pedido de aprovação há 1 ano e meio e, finalmente, teremos o piscinão. A obra vai começar rapidamente para permitir que os problemas das enchentes de verão da região sejam resolvidos definitivamente ", disse o governador. "Quero agradecer o empenho do Doria e também da deputada Carla Morando (PSDB), que esteve ao lado do governador para aprovar o projeto discutido há 10 anos, mas viabilizado neste governo", completou o prefeito de São Bernardo.