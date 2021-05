Muros da sede social do Ramalhão amanhecem pichados

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



06/05/2021 | 12:38



Um ato de vandalismo, que há tempos não era visto relacionado ao futebol na região, ocorreu durante a madrugada desta quinta-feira, 6. Os muros da sede social do Santo André, no Jaçatuba, amanheceram pichados com protestos contra diretoria e jogadores do Ramalhão, time que não vence há nove jogos e está lutando contra o rebaixamento no Campeonato Paulista - inclusive vai a campo mais tarde, às 21h, quando recebe o Mirassol, no Canindé.

Frases como "time sem alma", "time sem vontade", "menos piscina mais futebol", "diretoria ultrapassada" e um questionamento "cadê a base?" estavam estampados no muro, segundo contou ao Diário uma fonte que não quis se identificar. Os dizerem já foram pintados por funcionário da sede social ramalhina. Em contato, o presidente Sidney Riquetto não quis se pronunciar.

Uma pessoa do clube, que também preferiu o anonimato, disse que há anos não acontecia nada do tipo e ainda questionou se a Prefeitura também está sendo cobrada por estes ditos torcedores que realizaram as pichações, já que os atrasos nas obras do Estádio Bruno Daniel obrigaram o time a jogar todas as partidas fora de casa.