Processo em BH decreta falência da MMX Sudeste

06/05/2021 | 08:31



A MMX Mineração e Metálicos, empresa em recuperação judicial, informa que tomou conhecimento de decisão decretando a falência da sua controlada, a MMX Sudeste Mineração, nos autos do processo nº 2988666-18.8.13.0024, em trâmite na 1ª Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte, que trata de sua Recuperação Judicial.

Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a companhia informa que ainda não foi oficialmente intimada nem obteve acesso ao inteiro teor da decisão, mas esclarece que, a decisão não é definitiva e está sujeita a recurso.

"A Companhia está avaliando a melhor estratégia a ser adotada para reverter a decisão e seus impactos, de forma a preservar os interesses de seus acionistas e credores", diz a empresa.

Conforme a companhia, a falência da MMX Sudeste pode ter impacto relevante sobre o "Term Sheet" assinado no dia 25 de março de 2021 com a China Development Integration Limited, já que a sua decretação é causa de rescisão do acordo.

"Além disso, a falência da MMX Sudeste pode ter impacto no processo de recuperação judicial da MMX, já que a MMX Sudeste é um dos seus principais ativos", informa.