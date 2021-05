Débora Nascimento e Marlon Teixeira curtem viagem ao México

03/05/2021 | 10:10



Os rumores parecem estar confirmados! Desde fevereiro especula-se que Débora Nascimento e Marlon Teixeira, que é ex-affair de Bruna Marquezine, estejam namorando. Os dois não se pronunciam sobre o assunto, no entanto, no fim de semana, Débora não escondeu que está acompanhada de Marlon durante viagem ao México.

No Instagram, viralizou clique em que Débora publicou nos Stories, mostrando Marlon curtindo a praia paradisíaca.

Enquanto Marlon postou clique da atriz e escreveu: Sobre um cara de sorte!

Débora ainda comentou em uma foto de Marlon com uma mensagem bem sugestiva. Into your heart, escreveu ela, que significa em seu coração em português.

Eles estão hospedados no hotel Azulik, na Playa del Carmen, paraíso no Caribe Mexicano. Essa, no entanto, não é a primeira viagem deles! No início do ano, eles não apareceram juntos, mas deram pistas de que curtiram o Nordeste juntos.