03/05/2021 | 09:19



Pelo menos quatro pessoas morreram e outras quatro ficaram feridas em um ataque a tiros em um bar no bairro Jacutinga, em Mesquita, na Baixada Fluminense. O crime aconteceu na madrugada desta segunda-feira, dia 3. De acordo com a Polícia Militar, PMs do 20º BPM foram acionados e, ao chegar ao local, foram informados que oito pessoas haviam sido feridas no local. Quatro dos atingidos já haviam sido levados a hospitais da região e outros quatro já estavam mortos. A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense foi acionada e já investiga o caso.