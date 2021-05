Última festa do BBB21 é marcada por cachorrada de Gilberto e confusão de Juliette com os outros participantes

02/05/2021 | 12:10



Na noite do último sábado, dia 1, aconteceu a última festa do BBB21, que conta apenas com os quatro semifinalistas: Fiuk, Gilberto, Camilla de Lucas e Juliette Freire. A noite foi marcada por várias cachorradas de Gil, que adorou o show do cantor Justin Bieber e até pediu para namorar com o artista:

- Eu te amo. Me pega, aí. Me pega, Justin. Namora comigo. Aí, Brasil!

Gil ainda agitou a festa ao fazer uma dança sensual e sentar no colo de Fiuk ao som da música Amor de Quenga, da Pabllo Vittar. O brother comemorou:

- Ganhei o Big Brother já! Toda chérrima do Brasil vai me perguntar como foi sentar no colo de Fiuk e eu vou dizer: Que delícia, que volume! Eu senti um amor, um volume, uma potência, uma coisa!

Mas não parou por aí! Em uma conversa com Camilla de Lucas, Gilberto revelou estar apaixonado por Fiuk. A influenciadora perguntou:

- Gil, você está apaixonado pelo Fiuk?

E o brother respondeu:

- Tô. E agora? Me lasquei, estou lascado, você viu minhas caras?

- É sério?, questionou Camilla.

- É sério, apaixonado, com os quatro pneus arriados, confirmou Gil.

Outra pessoa que se destacou na festa foi a sister Juliette, que disse estar se sentindo excluída. Conversando com Camilla, ela desabafou:

- Amiga, todas as vezes, todos os assuntos, nunca eu sou chamada, nunca eu sou puxada, presta atenção. Eu acho que as pessoas podem achar que eu posso sair, ou eu não sou interessante, eu não sei o que é, mas eu tô sentindo isso.

Camilla tentou confortar Juliette, mas logo Gil apareceu para falar sobre o assunto. Ele começou a dizer:

- Vem cá. Por que tu tá triste? Tô vendo no seu olho. Fala.

- Às vezes, eu acho que espero demais das pessoas, respondeu Juliette.

- É porque eu tô amando o Fiuk?, disse o brother.

- Não é sobre isso. É sobre olhares, gestos. Tipo, eu noto você, por exemplo, mudou comigo há alguns dias. Deve achar que eu vou sair e sou fraca.