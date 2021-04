30/04/2021 | 08:59



O índice de gerentes de compras (PMI na sigla em inglês) industrial da China subiu de 50,6 em março para 51,9 em abril, atingindo o maior nível em quatro meses, segundo pesquisa da IHS Markit em parceira com a Caixin Media. O avanço acima da marca de 50 indica expansão do setor manufatureiro em ritmo mais forte. O dado contrastou com o PMI industrial chinês oficial, que é mais focado em grandes empresas estatais e caiu de 51,9 em março para 51,1 em abril, mais do que o esperado. O levantamento oficial se baseia numa amostra de fabricantes bem maior do que a sondagem privada.