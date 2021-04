PS Plus em maio tem Battlefield V, Stranded Deep e Wreckfest

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



29/04/2021 | 09:18



A PlayStation anunciou os jogos gratuitos que chegam ao serviço de assinatura PS Plus em maio. Dessa vez, os usuários poderão baixar Battlefield V e Stranded Deep no PlayStation 4. Enquanto isso, Wreckfest: Drive Hard, Die Last é o nome para o PlayStation 5. O download de todos os títulos estará liberado a partir da próxima terça-feira (4). A promoção fica no ar até 31 de maio.

Conheça os jogos da PS Plus em maio

Battlefield V

A PS Plus em maio traz Battlefield V, um jogo eletrônico de tiro em primeira pessoa ambientado na Segunda Guerra Mundial. O usuário pode participar do multiplayer com o pelotão nas vastas Operações Grandiosas, do modo cooperativo Armas Combinadas ou encarar as Histórias de Guerra para apenas um jogador. O título também conta com o modo Fogo Cruzado, um Battle Royale.

Stranded Deep

Teste suas habilidades de sobrevivência nesta aventura de mundo aberto. Após um misterioso acidente de avião, o jogador fica perdido na vasta extensão do Oceano Pacífico. Sozinho e sem nenhum meio de pedir ajuda, é preciso explorar o mundo subaquático e terrestre em busca de suprimentos para fabricar ferramentas, armas e abrigo para sobreviver. Tudo isso enquanto evita a fome, a sede e a exposição e luta contra os elementos e criaturas perigosas do mar.

Wreckfest: Drive Hard, Die Last

O último game anunciado para a PS Plus em maio é um jogo de corrida dos criadores de FlatOut. A proposta é reformar carros arrebentados, melhorando sua aparência e reforçando sua carroceria para sobreviver a colisões épicas e lutas mano a mano até a linha de chegada em competições. Aqui, vale destacar que as batidas são aprimoradas pelo DualSense, o novo controle do PlayStation 5.