Cachorrão pega embalado Atibaia com auxiliar à beira do campo

28/04/2021 | 00:16



A derrota para o Red Bull Brasil, anteontem, marcou o fim da linha do técnico Renato Peixe no EC São Bernardo. Dentro da zona de rebaixamento da Série A-2, o Cachorrão está sem vencer há três rodadas e o treinador decidiu sair. Desta maneira o time será comandado hoje pelo auxiliar Fábio Reis no duelo contra o embalado Atibaia (vem de quatro vitórias seguidas), às 20h, no 1º de Maio.

“Estou me desligando. As coisas não encaixaram do jeito que imaginava e até mesmo pelo carinho pelo clube, só posso deixar espaço para ver se um outro profissional consegue mudar a cabeça dos atletas e consertar os detalhes que estão faltando”, declarou Renato Peixe, que conquistou o acesso no vice-campeonato da Série A-3 estadual do ano passado.