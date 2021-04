Netuno defende fase invicta em quarta casa diferente na A-2

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



28/04/2021 | 00:12



O Água Santa defende sua invencibilidade no Paulista da Série A-2 mais uma vez hoje e em uma casa diferente. Depois de mandar jogos em Diadema (Inamar), na Capital (Canindé) e em Santa Bárbara d’Oeste (Antonio Lins Ribeiro Guimarães), hoje, às 20h, o Netuno recebe o Rio Claro em Limeira, no Major Levy Sobrinho, estádio que contra com iluminação artificial – ao contrário da praça esportiva diademense.

O técnico Sérgio Guedes não poderá contar com o atacante Renato Júnior, que foi expulso no empate diante do Juventus. Em seu lugar, Nando e Bambam são as opções. Nas demais posições, é possível que o time que atuou na segunda-feira seja mantido, apesar da possibilidade de algumas peças que foram reservas serem utilizadas, como Jonathan Bocão, Tauã, Giovanni Pavani e Deivid.