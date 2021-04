Claudinho e Cafu se estranham

Raphael Rocha



28/04/2021 | 04:12



O clima anda estranho no governo do prefeito de Rio Grande da Serra, Claudinho da Geladeira (Podemos). Nas últimas semanas, Claudinho não tem falado a mesma língua que o seu principal fiador político, Carlos Augusto César, o Cafu. Ambos são ex-petistas e, fora do PT, se aproximaram para destronar o grupo que se revezava no poder desde 2004. Com o triunfo na eleição de 2020, o combinado foi que Cafu teria um grande espaço no governo. E teve, inclusive indicando sua ex-mulher, Penha Fumagalli (PTB), para vice e comando da Secretaria de Educação. Mas, nos últimos dias, trocas de farpas ficaram constantes. Ficou comum funcionários verem figuras ligadas a um dos lados criticarem os colegas. A ebulição estaria tão grande que Claudinho teria até evitado conversar com sua vice. Quem acompanha a política no município diz que, se seguir essa guerra fria – e se a batalha for pública –, o governo tende a ruir, uma vez que Cafu também tem influência na Câmara e, a partir de lá, ele minaria o hoje aliado.

Sentimento

Aliás, as pessoas que convivem com Carlos Augusto César, o Cafu, dizem que ele sentiu bastante a morte de Angelo Perugini (PDT), prefeito de Hortolândia, no começo do mês, vítima da Covid-19. Cafu tinha em Perugini, de quem era secretário de Governo, seu espelho na vida pública. Quando foi confirmado o óbito do pedetista, Cafu escreveu mensagem dizendo que o político era seu segundo pai. Não há definição se Cafu seguirá na cidade do Interior ou se retornará ao Grande ABC. O prefeito de Hortolândia hoje é Zezé Gomes (PL), que já teria avisado Cafu que fará reformulação na administração, em especial no núcleo duro da gestão.

Desenvoltura

Tem incomodado figuras próximas do prefeito de São Caetano, Tite Campanella (Cidadania), a presença constante de Marcelo Auricchio, irmão de José Auricchio Júnior (PSDB), no Palácio da Cerâmica. Homem forte nas gestões do irmão, Marcelo costuma visitar gabinetes de secretários e assessores todos os dias, a contragosto do atual governo.

Nome e sobrenome

Para evitar confusão na Câmara de Santo André, o vereador Evilásio Santana, o Bahia (PSDB), pediu para ser chamado de Bahia Santana nos documentos oficiais do Legislativo. O pedido acontece porque na casa há outro Bahia – o Bahia do Lava Rápido, também tucano e em primeiro mandato.

Parceria

O prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), se comprometeu com o prefeito de Ribeirão Pires, Clóvis Volpi (PL), a acolher pacientes ribeirão-pirenses acometidos com Covid-19 que necessitem de entubação. Ribeirão tem hospital de campanha, mas sem leitos para tratar doentes de alta complexidade.

Alívio

A derrubada da CPI da Iluminação, no teste de fogo da recém-formada bancada de sustentação do prefeito de Mauá, Marcelo Oliveira (PT), foi celebrada dentro do governo. Tanto que a gestão petista considera enviar nas próximas semanas projetos de vulto, como a reforma administrativa.

Brincadeira

Políticos da região entraram na brincadeira lançada pela cantora Anitta, que, ao lançar o novo trabalho, fez uma montagem em cima de uma cadeira de plástico em frente a um ônibus. O prefeito de Diadema, José de Filippi Júnior (PT), e o deputado estadual Thiago Auricchio (PL), de São Caetano, aderiram a mais um jogo das redes sociais.

Audiência pública

O vereador paulistano Alessandro Guedes (PT) vai presidir audiência pública na Câmara da Capital para discutir a poluição no entorno do Polo Petroquímico de Capuava, no Grande ABC. A atividade, em ambiente virtual, acontece amanhã, às 10h. O parlamentar andreense Ricardo Alvarez (Psol) solicitou que a Câmara de Santo André transmita em seus canais oficiais a audiência – o pedido foi atendido. Assim, os trabalhos poderão ser acompanhados pelo perfil do Legislativo de Santo André no YouTube.