Pai de Kaká recebe alta após 40 dias internado com Covid-19

27/04/2021 | 13:10



O pai de Kaká, Bosco Izecson Pereira Leite, recebeu alta nessa terça-feira, dia 27. Ele estava internado há 40 dias em hospital para tratar das consequências do coronavírus. As informações da melhora vieram da esposa dele, Simone, que postou uma foto em que o casal aparece deixando o hospital.

Na legenda, ela primeiro agradeceu as mensagens de aniversário que recebeu e, em seguida, citou a recuperação do marido:

Bom dia com alegria! Quero agradecer por todas as mensagens, telefonemas de carinho pelo meu aniversário. Esse aniversário foi com dupla celebração. Ganhei meu esposo em casa de aniversário depois de 40 dias no hospital por conta da Covid-19. 40 dias? Ôh esse número é muito significativo. Mais uma vez podemos experimentar a bondade e a fidelidade do Senhor em nossas vidas. Em um outro momento vou relatar a vocês o que vivemos, sei que irá fortalecer a sua fé, pois Deus era, é, e sempre será presente em nossas vidas! Durante esse tempo vivi o Salmo 121! Convido a vocês a meditarem nesse Salmo. Meu nome é gratidão! Gratidão a Deus, à família que se levantou como guerreiros, aos irmãos em Cristo que de forma incansável nos sustentou em oração, aos amigos, pelas pessoas que não conheço pessoalmente, mas que trouxeram uma palavra de encorajamento e esperança, por todos os profissionais da saúde e por aqueles que nos serviam para nos deixar mais à vontade possível. Obrigada de todo o meu coração!

Em seguida, continua:

Sigo orando pelos que continuam internado e por aqueles que perderam o seu ente querido. O que posso deixar para vocês como esperança e fé? Não tire os olhos de Jesus. Declare a palavra de Deus pois n'Ela contém vida. Profetize a palavra mesmo que a circunstância seja contrária. Peça a Deus sinais, Ele irá mostrar com detalhes que está presente. Não se distraia com nada, foque em Jesus. Feche seus ouvidos para notícias tristes. Guarde o seu coração e a sua mente para experimentar a paz que excede todo entendimento. Entrega e descanse, pois a pessoa por quem você está orando tem um dono e esse dono é soberano sobre tudo e todos. Não existe nada melhor do que pertencer a um Deus de amor. Ele é bom, em todo tempo. Deus abençoe!

Nos comentários, Carol Dias, esposa de Kaká, postou diversos emojis de coração para demonstrar apoio.