Tênis virtual da Gucci custa US$ 13 e pode ser usado no Roblox

Bianca Bellucci

Do 33Giga



27/04/2021 | 11:18



Um tênis virtual da Gucci foi lançado este mês. Chamado de Virtual 25, o calçado pode ser adquirido de duas formas. São elas: pelo aplicativo para Android e iOS da grife italiana por US$ 12,99 ou pelo app de realidade aumentada da Wanna Kicks por US$ 8,99, também disponível para Android e iOS. Convertidos, os valores ficam na casa dos R$ 70 e R$ 50, respectivamente.

Na prática, o tênis virtual da Gucci utiliza a tecnologia de realidade aumentada para calçá-los nos pés do usuário – uma dinâmica bem parecida com a dos populares filtros do Instagram. Aliás, além de poder ser publicado em tal rede social, a peça pode ser usada em jogos, como VRChat e Roblox.

O Virtual 25 foi desenvolvido em parceria com a Wanna, um estúdio de tecnologia de moda bielorrusso especializado em realidade aumentada. O design chamativo, por sua vez, é assinado pelo diretor criativo da Gucci, Alessandro Michele. O tênis é do tipo cano alto nas cores verde, rosa e azul. O icônico logotipo GC, que aparece em todas as roupas da grife, estão na sola do sapato e na língua inflável.

Este tênis virtual da Gucci, no entanto, não será uma exclusividade. A grife de luxo pretende ampliar a vitrine de sapatos digitais. Principalmente para serem usados em games. Também há planos para digitalizar o portfólio de calçados do mundo real. Assim, clientes podem “testá-los” antes da compra.