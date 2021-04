Da Redação

O serviço de streaming Netflix divulgou suas próximas estreias para 2021 (até agosto deste ano). A empresa ainda colocou no ar um vídeo especial, com o que entrará no ar nos próximos meses – e você pode conferir aqui.

A seguir, o 33Giga reúne as próximas estreias da Netflix para 2021. Confira.

Estreias Netflix 2021 – Abril

VOZES E VULTOS – 29/4

A FAMÍLIA MITCHELL E A REVOLTA DAS MÁQUINAS – 30/4

Estreias Netflix 2021 – Maio

MONSTRO – 7/5

OXIGÊNIO – 12/5

A MULHER NA JANELA – 14/5

ARMY OF THE DEAD: INVASÃO EM LAS VEGAS – 21/5

O DIVINO BAGGIO – 26/5

GHOST LAB – 26/5

MILAGRE AZUL – 27/5

Estreias Netflix 2021 – Junho

CARNAVAL – 2/6

AWAKE – 9/6

DIN E O DRAGÃO GENIAL – 11/6

UMA SKATISTA RADICAL – 11/6

PATERNIDADE – 18/6

O GÂNGSTER NÔMADE – 18/6

A SEGUNDA VISTA – 23/6

AMERICA: THE MOTION PICTURE – 30/6

A CASA DAS FLORES: O FILME – Sem data exata

Estreias Netflix 2021 – Julho

FUGINDO DO AMOR – 29/7

THE LAST MERCENARY – 30/7

CÉU VERMELHO-SANGUE – Sem data exata

CAÇADORES DE TROLLS: A ASCENSÃO DOS TITÃS – Sem data exata

A ÚLTIMA CARTA DE AMOR – Sem data exata

Estreias Netflix 2021 – Agosto

A BARRACA DO BEIJO 3 – 11/8

SWEET GIRL – 20/8

HE’S ALL THAT – 27/8

BECKETT – Sem data exata

Estreias Netflix 2021 – Sem mês definido