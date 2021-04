Obituário - 27 de abril de 2021

Ademir Medici

27/04/2021



Terça-feira, dia 27 de abril de 2021

SANTO ANDRÉ

Tereza Rucco Coelho, 95. Natural de Santo André. Residia na Vila Assunção, em Santo André. Dia 23. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Boanerger Rocha, 92. Natural de Cândido Mota (São Paulo). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 23. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ferdinando Furnari, 87. Natural da Itália. Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 23. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Joaquim José Maia Santos, 70. Natural de Atalaia (Alagoas). Residia no bairro Santa Maria, em Santo André. Dia 23. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Claudio Hamilton Magnani, 70. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Mecânico. Dia 23. Jardim da Colina.

Gerval Ovídio de Lima, 69. Natural do Espírito Santo do Pinhal (São Paulo). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 23. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Pedro Alves, 67. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Dia 23. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Adalberto Domingos da Silva, 65. Natural de Altinho (Pernambuco). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 23. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Carlos Bogni, 64. Natural de São Carlos (São Paulo). Residia na Vila América, em Santo André. Dia 23. Cemitério e Crematório Santo André.

Maria Aparecida Martins da Silva, 64. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Bela Vista, em Santo André. Pensionista. Dia 23. Memorial Phoenix.

Claudomiro Francisco de Souza, 61. Natural de Pompéia (São Paulo). Residia no Parque Capuava, em Santo André. Dia 23. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Atanael Ferreira de Souza, 58. Natural de Salvador (Bahia). Residia no bairro Cata Preta, em Santo André. Pedreiro. Dia 23. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Osvaldo Satinon, 58. Natural de Santo André. Residia na Vila Linda, em Santo André. Autônomo. Dia 23. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Ilson Mitsuo Takara, 57. Natural de Presidente Prudente (São Paulo). Residia na Vila Sacadura Cabral, em Santo André. Empresário. Dia 23. Memorial Planalto.

Roseli Costa Prado dos Santos, 54. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Cidade Tiradentes, em São Paulo, Capital. Dia 23, em Santo André. Cemitério e Crematório Santo André.

Josenildo Lopes da Silva, 53. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Bom Pastor, em Santo André. Dia 23. Cemitério e Crematório Santo André.

Vantuil Silva de Sena, 43. Natural de São Mateus (Espírito Santo). Residia no Jardim Las Vegas, em Santo André. Tosador. Dia 23. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Vitor Eduardo Cardoso Pimenta, 42. Natural de Santo André. Residia na Vila América, em Santo André. Terapeuta. Dia 23. Cemitério e Crematório Santo André.

Jarlan Salomão da Silva, 40. Natural de Cordeiros (Bahia). Residia no Parque Capuava, em Santo André. Motorista. Dia 23. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Juliana Vieira da Silva, 36. Natural de São Caetano. Residia em Utinga, Santo André. Faturista. Dia 23. Cemitério e Crematório Santo André.

Thiago Agustino Gomes, 30. Natural de Santo André. Residia no Parque das Nações, em Santo André. Comerciante. Dia 23. Cemitério e Crematório Santo André.



SÃO BERNARDO

Maria Aparecida Correia Cuzziol, 91. Natural de Carangola (Minas Gerais). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 19. Cemitério de Vila Euclides.

Geraldo Pio Fernandes, 86. Natural de Diamantina (Minas Gerais). Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 23, em Santo André. Cemitério Municipal de Diamantina (Minas Gerais).

Hilda Zanotti Faria, 84. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 23, em Santo André. Memorial Planalto.

Virginia Arsuffi Todesco, 82. Natural de São Bernardo. Residia na Vila Lusitânia, em São Bernardo. Dia 23. Cemitério de Vila Euclides.

Luzia Amaral, 71. Natural de São Bernardo. Residia na Chácara Inglesa, em São Bernardo. Dia 23. Cemitério de Vila Euclides.

Dae Whan Chang, 69. Natural da Coréia do Sul. Residia no bairro Santana, em São Paulo, Capital. Dia 20. Cemitério de Vila Euclides.

Paulo Elias Cunha, 66. Natural de São Bernardo. Residia em Embaré (Santos). Dia 23. Cemitério de Vila Euclides.

Carlos Alberto Francisco, 61. Natural de São Bernardo. Residia em Indaiatuba (São Paulo). Dia 22. Cemitério de Vila Euclides.

Edison Alexandre da Silva, 57. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Independência, em São Bernardo. Metalúrgico. Dia 23, em Santo André. Cemitério dos Casa.



SÃO CAETANO

Antonio Nogueira Pio, 80. Natural de São João da Boa Vista (São Paulo). Residia no Jardim São Caetano. Dia 23. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



D I A D E M A

José de Melo Pedroso, 81. Natural de Cardoso (São Paulo). Residia no bairro Taboão. Dia 23. Vale da Paz.

Aldenice Aguiar Sousa, 68. Natural de Florestópolis (Paraná). Residia no Centro de Diadema. Dia 23, em Santo André. Memorial Planalto.

Elizabete Aparecida Worn, 55. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Santa Zélia, em São Paulo, Capital. Dia 23. Cemitério Municipal de Diadema.



M A U Á

Claudete Aparecida dos Santos Ferrari, 68. Natural de São José dos Campos (São Paulo). Residia na Vila Bocaina, em Mauá. Dia 23, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.

Luis Reginaldo da Costa, 44. Natural de Fortaleza (Ceará). Residia no Jardim Sonia Maria, em Mauá. Oficial de manutenção. Dia 23, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.



RIBEIRÃO PIRES

Yvette Cardoso Rodrigues Gomes, 85. Natural de Santos (São Paulo). Residia no Centro de Ribeirão Pires. Dia 22. Cemitério São José.

Maria de Lourdes Angeliniades, 83. Natural de Ribeirão Pires. Residia no Jardim Itacolomi, em Ribeirão Pires. Dia 22. Cemitério São José.

Osvaldo Oliveira, 82. Natural de Pedro de Toledo (São Paulo). Residia no bairro Roncon, em Ribeirão Pires. Dia 21. Cemitério São José.

Antonio Paulino da Silva, 71. Natural de Ribeirão do Sul (São Paulo). Residia no bairro Colônia, em Ribeirão Pires.

Marco Aurélio Pinheiro Pereira, 52. Natural de Santo André. Residia na Vila Suíça, em Ribeirão Pires. Dia 23. Cemitério São José.

Solange Maria da Silva Pereira, 51. Natural de João Pessoa (Paraíba). Residia no bairro Guaianazes, em São Paulo, Capital. Dia 22, em Ribeirão Pires. Cemitério de Vila Formosa, em São Paulo, Capital.

Reginaldo Gentil de Souza, 42. Natural de Garça (São Paulo). Residia no bairro Pouso Alegre, em Ribeirão Pires. Dia 21. Cemitério São José.