Fausto Silva usa relógio de seis milhões de reais durante o Domingão do Faustão

26/04/2021 | 13:10



Fausto Silva é conhecido por suas roupas extravagantes e por seus acessórios chamativos! E durante o Domingão do Faustão do último domingo, dia 25, o apresentador novamente chamou a atenção ao revelar mais um relógio de sua coleção. Segundo informações do jornal Extra, Faustão escolheu um da marca suíça Roger Dubuis Excalibur Quatuor, uma edição limitada que tem apenas três peças.

O valor? Um milhão e 100 mil dólares, algo em torno de seis milhões de reais! Nada mal, né?

Vale citar que João Silva, filho de 17 anos de idade de Faustão, herdou o mesmo gosto por relógios e, vez ou outra, chama a atenção ao aparecer usando algum modelo caro. Recentemente, o rapaz escolheu um Richard Mille RM011 Felipe Massa Yellow Bronzo Titanium de um milhão e 188 mil reais. A edição, limitada com apenas 30 peças, ainda possui uma caixa feita em titânico com tratamento na cor bronze.