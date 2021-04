Fábio Assunção revela como conheceu a esposa: É meio inacreditável

25/04/2021 | 12:10



academia não foi apenas o local onde Fábio Assunção emagreceu 27 quilos em plena pandemia do novo coronavírus. Em entrevista à revista Ela, do jornal O Globo, o ator entregou que foi malhando que conheceu a atual esposa, Ana Verena, que está grávida do terceiro filho do ator.

- É meio inacreditável. A gente morava no mesmo condomínio na Barra da Tijuca e nunca tinha se esbarrado. Eu vivia lá há seis anos e ela, há 12. Conheci a minha esposa na academia do prédio, disse ele.

Bem-humorado, Fábio, que já teve fama de namorador, falou sobre a conexão imediata com a companheira:

- Rolou uma conexão completa de imediato, só não começamos a namorar em plena academia porque prezo o cenário

Prestes a se tornar pai de uma menina, Fábio também falou como está encarando a chegada de um bebê no ano em que completa 50 anos:

- A paternidade depende do filho. Sou um pai para o João (de 18,do casamento com Priscila Borgonovi), outro para Ella Felipa (de 9, do casamento com Karina Tavares) e serei um terceiro. É uma troca, não um conceito pronto. Um ponto em comum é a minha horizontalidade. Sou um pai melhor amigo. Fui pai do João aos 31 e, naquela idade, pensava no que faria no dia seguinte. A Ella veio aos 40, no meio termo. Hoje estou presente, inteiro e sem pressa. Estou no melhor momento da minha vida.

Sobre a idade, aliás, ele afirma se sentir cada vez mais rejuvenescido:

- Não sinto o envelhecimento. Em 2020, rejuvenesci. Estou melhor de saúde e de cabeça do que oito anos atrás. A preocupação é com o futuro do mercado de trabalho e as novas linguagens. Como saber para quem você está falando no mundo virtual? Além do cuidado com o que se fala, porque existe o cancelamento.

Parte disso se deve ao novo estilo de vida do ator, que teve início um pouco antes da pandemia do novo coronavírus, quando estava iniciando as gravações de uma nova série, em que precisava emagrecer para incorporar um personagem que lutava contra um câncer.

- Minha meta era ficar com 19 quilos a menos. Acabei incorporando esses hábitos e perdi 27 em cinco meses. Fiquei mais ativo. A testosterona aumenta e a ansiedade diminui. Atividade física deixa a gente alegre, sem ficar eufórico, sente-se triste, mas não deprimido, fica com raiva, mas não sai quebrando tudo.

Ele ainda revelou que a dependência química já não é mais um assunto em sua vida, embora, seja algo incurável:

- A dependência química é incurável, mas tratável. Dá para mudar de ideia, e ela volta. Hoje, me sinto forte e protegido, isso nem é mais um assunto na minha vida, está acomodado dentro de mim.