Em meio à polêmica, Azulão faz confronto direto com o Botafogo

25/04/2021 | 07:00



Não bastasse ocupar a lanterna do Campeonato Paulista, no qual ainda não venceu após oito partidas, o São Caetano voltou a ter que lidar com problemas extracampo. Isso porque um site de notícias publicou que alguns atletas estariam sem receber salário e teriam pedido para deixar o clube. Porém, o goleiro Luiz e o zagueiro Polidoro, além do CEO Márcio Granada, vieram a público desmentir os atrasos salariais e o dirigente ainda foi além: “está tudo em dia, com tudo do bom e do melhor.” E é com este clima que o time tem mais uma decisão pelo Estadual, a partir das 22h15, em confronto direto da parte de baixo da tabela contra o Botafogo, em Ribeirão Preto. O Pantera soma seis pontos e está no antepenúltimo lugar na classificação geral, enquanto o Azulão, último colocado, tem apenas dois.

“Quem soltou isso (com relação aos atrasos) foi algum jogador ou alguém maldoso. Desde o dia que a gente (nova gestão) chegou, salário e direito de imagem dos jogadores estão em dia, tudo 100%. Estão insatisfeitos e reclamando aqueles que não estão jogando, quem é de esquema, que é de empresário. Mas está tudo em dia, funcionários, jogadores, direito de imagem, salário, hotel bom, tudo do bom e do melhor”, disse Granada.

Para a partida de hoje, o técnico Paulinho McLaren tem a volta de Warian, que cumpriu suspensão, mas perdeu Neto e Daciel, suspensos. “São peças importantíssimas na construção do jogo”, admitiu o treinador, que elogiou a vontade da equipe na última rodada, apesar da derrota em casa por 2 a 1 para a Ponte Preta. “Tivemos um time que quis buscar o resultado todo o tempo. Essa tem que ser a atitude do São Caetano. Menos do que isso, não dá”, afirmou. “Temos um confronto direto pela frente. Será uma partida dificílima. Mas vamos a Ribeirão Preto para buscar a vitória. Precisamos dos três pontos para seguir na luta por nosso objetivo dentro da competição”, concluiu o treinador azulino.