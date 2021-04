Qual a função do sapo?

Vinícius Castelli

Do Diário do Grande ABC



25/04/2021 | 17:22



Eles são geralmente de cor verde ou tons de castanho, e costumam fazer bastante barulho. São os sapos, anfíbios da família dos anuros que vivem na terra e também em locais com água.

Seu aspecto pode até causar um pouco de medo, mas a verdade é que eles são muito importantes para o equilíbrio do meio ambiente, pois são responsáveis pelo controle de pragas, insetos e até escorpiões.

De acordo com a bióloga Úrsula Passos de Lima Leite, da Escola Municipal de Educação Ambiental Parque Tangará/Parque Escola, de Santo André, os sapos também servem de alimento para vários animais, como cobras e aves.

“Ou seja, eles fazem parte da cadeia alimentar, sem eles a cadeia pode ter impactos negativos. Além disso, os sapos são bioindicadores ambientais, quer dizer que se um ambiente está sofrendo alterações negativas, os anfíbios são os primeiros a desaparecer”, diz.

Úrsula explica que no Brasil há mais de 1.000 anfíbios diferentes, entre sapos, pererecas e rãs e, destas, pelo menos 300 são de sapos.

Ela conta ainda que é comum encontrar sapos perto de locais que possuem fonte de água, como lagos, pântanos, riachos. Mas alguns vivem também embaixo de folhas e em poças de lama. “Eles precisam da água para se reproduzir e não desidratarem, por isso são encontrados nesses locais.”

A maioria dos sapos possui glândulas de veneno no corpo para afastar predadores. A bióloga explica que existem sapos que possuem venenos fortes que podem intoxicar as pessoas também, mas na maioria dos casos a toxina é apenas para a função de proteção.

Ela faz um alerta: como se trata de um animal silvestre, não é permitido por lei criá-lo em casa. E se algum dia alguém encontrar com um sapo, em uma viagem, talvez, o ideal é não fazer nada com ele. Úrsula conta que muitas pessoas acham ele um animal nojento e de mau agouro, e quando o encontram jogam sal nele. Mas isso não deve ser feito.

Ela explica que os sapos possuem uma “pele bem fininha e é principalmente por ela que eles respiram, então, jogar sal no sapo faz com que ele sofra muito e pode até morrer. Se você encontrar um sapo pelo caminho, deixe-o no lugar, porque eles nos ajudam comendo animais perigosos para nós, como o escorpião e os mosquitos”.