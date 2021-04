23/04/2021 | 14:11



Segundo informações do colunista Leo Dias, Gabriela Pugliesi já tem um novo namorado! Após se separar de Erasmo Viana, a influenciadora fitness estaria vivendo um romance com o artista plástico Túlio Dek.

O colunista ainda afirma que os dois já estão juntos há um mês, e que estão curtindo uma viagem na Península de Maraú, na Bahia. No Instagram Stories, Gabriela publicou uma série de vídeos aproveitando a viagem. No entanto, ela não mostra quem está junto com ela no passeio.

Ainda de acordo com o colunista, não é a primeira vez que Túlio namora com uma influencer. Quando trabalhava como rapper, ele chegou a fazer hits, trilhas de novelas, e também namorou com Cleo.