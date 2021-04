Clima: John Kerry abre 2º dia da Cúpula e diz ter ouvido 'discursos inspiradores'

23/04/2021 | 09:51



Em suas considerações iniciais na abertura no segundo dia Cúpula do Clima, o enviado especial para questões climáticas do presidente Joe Biden, John Kerry, elogiou nesta sexta-feira, 23, a participação de chefes de Estado no evento e disse ter ouvido "discursos inspiradores". O presidente Jair Bolsonaro foi um dos líderes a discursar ontem.

"Acho justo dizer que há um novo começo. O mundo está se movendo em direção às ações necessárias para manter 1,5 grau como o limite para o aquecimento do Planeta. Vimos que governos e mercados estão sintonizados com essa urgência", afirmou Kerry.

Na agenda do dia, o último da Cúpula, estão previstos pronunciamentos como do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, do primeiro-ministro dos Emirados Árabes Unidos, Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, e da primeira-ministra da Dinamarca, Mette Frederiksen.