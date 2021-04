S.Bernardo FC se acomoda e cede empate para a Portuguesa

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



21/04/2021



O São Bernardo FC fez uma grande partida ontem à noite, no Estádio do Canindé. Pelo menos até os 35 minutos do segundo tempo. Isso porque, àquela altura, o Tigre vencia por 1 a 0, dominava o jogo, mas acabou se acomodando. Do outro lado, porém, a Portuguesa foi valente, o técnico Fernando Marchiori mexeu no time e buscou a igualdade até o fim, sendo premiada com o gol de empate aos 44 minutos.

Com o resultado, os são-bernardenses – que seguem sem perder na competição, com uma vitória e quatro igualdades – chegou aos sete pontos, mantendo a sétima colocação, enquanto a Lusa foi a três, no 14º lugar.

No primeiro tempo a Portuguesa impôs forte marcação, às vezes com força excessiva, minando o jogo do São Bernardo FC. Os goleiros tiveram pouco trabalho e as emoções ficaram para a etapa final. A Lusa chegou a balançar as redes duas vezes. Porém, na primeira Maykinho estava impedido e, na segunda, a arbitragem havia marcado falta de Raphael Toledo.

Aos 16 minutos, porém, o Tigre abriu o placar. Em um golaço. Gionotti tabelou com Halef Pitbull, que devolveu de calcanhar; o meia aurinegro bateu da entrada da área e a bola passou por baixo do goleiro Thomazella: 1 a 0

Em vantagem, o Aurinegro perdeu grande chance de ampliar aos 34, em cabeçada de Patrick. O próprio zagueiro, inclusive, aos 37, quase marcou contra, mas Gasparotto salvou. Naquele instante, a Portuguesa já pressionava até que, aos 44, após bomba de Diego Jussani, Gasparotto deu rebote e Ermínio empatou o confronto.