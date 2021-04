19/04/2021 | 10:21



O Ministério da Justiça prorrogou o prazo para emprego da Força Nacional de Segurança Pública em Boa Vista (RR). A portaria com a prorrogação está publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira, 19. Segundo a portaria, a Força Nacional deverá atuar em apoio aos órgãos de segurança pública do Estado nas atividades e nos serviços imprescindíveis à preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, em caráter episódico e planejado, por mais 180 (cento e oitenta) dias, a contar de 18 de abril até 14 de outubro de 2021. Esse prazo poderá ser prorrogado se necessário for - e se houver solicitação por parte do órgão apoiado.