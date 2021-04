14/04/2021 | 14:10



João Figueiredo que está atualmente noivo de Sasha Meneghel, usou as suas redes sociais na última terça-feira, dia 13, para se declarar para a sua amada. O bonitão postou uma fotinho dos pombinhos de mãos dadas em um elevador e escreveu:

Eu e você para sempre!

A filha da rainha dos baixinhos não demorou muito para ir até a publicação de seu noivo e soltar aquele comentário fofinho.

Te amo! Muito, meu pra sempre;

Os fãs do casal apontaram que encontraram muita semelhança de Sasha Meneghel e João Figueiredo com Justin Bieber e Hailey Bieber. Tudo por causa do penteado da filha de Xuxa e pelas roupas que o cantor estava usando.