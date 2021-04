A importância da 2ª dose

Do Diário do Grande ABC



13/04/2021 | 23:59



São preocupantes os dados revelados ontem por este Diário sobre a quantidade de moradores do Grande ABC que deixaram de tomar a segunda dose da vacina contra a Covid-19. Apenas em Santo André, o número extrapola a dezena de milhar. Ao que tudo indica, os cidadãos parecem não saber da necessidade de se completar o processo de imunização. Falta-lhes informação. É por isso que especialistas ouvidos pelo jornal defendem campanha ampla de esclarecimento junto à população. Sob risco de se quebrar a cadeia de proteção regional contra o novo coronavírus.

Trata-se de questão de lógica. Quanto mais pessoas deixarem de tomar a segunda dose, menos o vírus terá barreiras a enfrentar em sua sanha mortal na conquista de terreno. O assunto é sério. Só quando 60% a 70% da população estiver imunizada é que o agente causador da Covid-19 começará a encontrar dificuldades para circular, dando à humanidade uma chance real de derrotar a pandemia que, apenas no Grande ABC, já ceifou mais de 6.000 vidas.

Nas sete cidades, segundo levantamento do jornal, 5,7% das pessoas que tomaram a primeira dose da vacina faltaram no dia agendado para a segunda. Com isso, seguem expostas ao coronavírus e podem se transformar em vetores de proliferação da doença, comprometendo os esforços das autoridades sanitárias de se alcançar a tão sonhada imunidade de rebanho. Comunicar é, portanto, caminho necessário para reduzir a evasão.

Os problemas decorrentes da falta de boa comunicação das campanhas de vacinação, que podem colocar em risco a eficácia do programa nacional de imunização, preocupam tanto as autoridades que o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) sancionou a Lei 14.124, de 10 de março, que facilita ao poder público, entre outras medidas, contratar projetos de comunicação social e publicitários capazes de alertar a sociedade sobre o cronograma de imunização. Instruir os cidadãos é importante a qualquer tempo, mas se torna ainda mais quando a vida de todos depende disso.