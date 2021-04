Consórcio Nova Ceasa ABC é aprovado e ampliação da Craisa pode começar ainda neste ano

Flavia Kurotori

Do Diário do Grande ABC



13/04/2021 | 16:10



A Craisa (Companhia Regional de Abastecimento Integrado de Santo André) homologou nesta terça-feira (13) a documentação aprovando o Consórcio Nova Ceasa ABC como responsável pela ampliação e modernização da Ceasa (Centro de Abastecimento) Grande ABC. O contrato deve ser assinado em até 30 dias e o grupo, que é composto por três empresas (duas do ramo alimentício e uma incorporadora), tem até seis meses para iniciar as intervenções.

O Consórcio Nova Ceasa ABC foi o único a apresentar a proposta no certame apresentado pela Prefeitura de Santo André. O resultado foi divulgado em 18 de fevereiro, porém, o grupo passou por análises técnicas de “praxe”, principalmente por se tratar de três empresas distintas. Os procedimentos incluíram avaliação da proposta, dos balanços e das certidões das partes, assim como perícia contábil, aponta Reinaldo Messias, superintendente da Craisa.

A ampliação inclui a construção de mercado municipal, construção de boxes adicionais para comércio de hortifrúti, dos atuais 63 para 216, e incremento na quantidade de pedras – divisões de espaços delimitados no chão – de 81 para 132. Para Messias, o processo irá marcar a consolidação da Ceasa Grande ABC. “A expectativa é muito grande. Atualmente, temos espaço de 180 mil m² e cerca de 40 mil m² de construção. (Após as intervenções) Vai ser aproveitado praticamente 100% do terreno, acredito que teremos 300% de crescimento no giro de mercadorias”, avalia.

Segundo Messias, a missão será abastecer toda a região, além da Baixada Santista e da Zona Leste da Capital. “A logística vai ficar muito mais fácil para os donos de mercados e hortifrútis. O que hoje nos atrapalha é que não temos todos os produtos, somos deficitários em alguns itens. Então, a pessoa não vai manda um caminhão ir na Ceasa Grande ABC e depois na Ceagesp (Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo)”, afirma.

Depois das melhoras, a Ceasa Grande ABC será setorizado, tendo, por exemplo, o setor da batata, o das frutas e o das hortaliças, garantindo que sempre haverá aquela categoria de produto naquele espaço, explica Messias. “Questão importante é atender com todas as variedades de hortifrutigranjeiros com aumento e modernização dos boxes, bem como a melhor distribuição e oferta de produtos, inclusive frutas importadas, que não existem hoje na Ceasa Grande ABC”, corrobora, em nota, o Nova Ceasa ABC.

Além disso, também está prevista a construção de mais um espaço, onde poderá funcionar um shopping, um centro comercial ou um outlet. Ao Diário, o grupo disse que está finalizando a avaliação de mercado para decidir, junto aos parceiros, qual empreendimento será criado. O investimento será de aproximadamente R$ 200 milhões e a expectativa é que 5.000 empregos diretos e 15 mil indiretos sejam gerados.