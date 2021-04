Um mês após a internação de Paulo Gustavo, Thales Bretas e Tatá Werneck pedem orações pela melhora do ator: Estamos vivendo um dia de milagres!

13/04/2021 | 10:11



Paulo Gustavo está internado desde o dia 13 de março por conta de complicações da Covid-19, tendo sido intubado no dia 21 do mesmo mês. Ao longo desse período, o ator sofreu altos e baixos em seu quadro clínico, sendo submetido a um pulmão artificial e até mesmo precisando de doações de sangue.

A última atualização oficial sobre o estado de saúde de Paulo foi fornecida por seu esposo, o médico Thales Bretas, que revelou que a situação clínica era crítica. No entanto, Thales e diversos famosos continuam pedindo aos fãs que tenham fé e mandem energias positivas pela recuperação do ator.

Na noite da última segunda-feira, dia 12, Thales publicou em seu Stories uma mensagem pedindo que os seguidores se unissem em oração para agradecer e pedir pela cura. Já Tatá Werneck, através de seu Twitter, deixou muitos fãs esperançosos ao publicar que havia sido um dia de milagres:

Hoje estamos vivendo um dia de milagres! Obrigada meu Deus ! Obrigada meu pai amado! Que benção, senhor! Vem Paulo amado! A oração de vocês é muito importante! Tem muita força! Eu agradeço muito a vocês! Escrevo com os olhos cheios de lágrimas! Agradeço muito!

Apesar de não esclarecer se a mensagem efetivamente se tratava se uma melhora expressiva no quadro de Paulo, Tatá respondeu a um dos seguidores que o ator estaria se recuperando:

Melhorando graças a Deus! Ele vai ficar bem! Devemos manter a fé! É uma vida de oração!

Além de Tatá, Angélica também acabou fazendo uma publicação em homenagem ao amigo. Através do Instagram, a esposa de Luciano Huck postou um vídeo que retrata um quadro de seu programa, Estrelas, durante o qual conversou com Paulo Gustavo dentro de um carro.

Durante a conversa, a dupla comenta sobre a música Fico assim sem você, ali performada por Adriana Calcanhotto, e na legenda a apresentadora voltou a falar sobre a faixa:

Meu amado Paulo Gustavo, o Brasil está com você e sei, acredito e tenho fé que logo estaremos juntos! Essa música que você tanto adora fala de saudade! Essa saudade imensa que seus amigos, fãs, familiares, todos estão sentindo. Te amamos! E vamos continuar nessa grande corrente de amor pra você.

Nos comentários da publicação, famosos como Marcus Majella, Tici Pinheiro, Andrea Santa Rosa Garcia, Adriane Galisteu, Suzanna Pires e Leticia Spiller deixaram mensagens de apoio pela recuperação do ator.

Mensagem de antepassados

Enquanto isso, a família de Paulo Gustavo parece ter recebido uma carta psicografada de um dos antepassados do artista. De acordo com o colunista Leo Dias, a mensagem foi enviada por um médium que preferiu não se identificar, e continha informações muito específicas sobre a vida do ator.

O colunista conta que a mensagem traria afirmações sobre o fato de Paulo ter usado sua vida e seu imenso dom para contribuir com o coletivo, além de exaltar a preocupação do ator em fazer o bem e sua dedicação para com causas sociais.

Até o momento, a família parece ter optado por não divulgar a carta, que teria sido assinada com o apelido de uma mulher que é ancestral do ator.