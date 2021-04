Com visita, parlamentares protocolam 13 projetos que visam combate à pandemia

Daniel Tossato



13/04/2021 | 06:27



Vereadores do Grande ABC ligados ao MBL (Movimento Brasil Livre), Márcio Colombo (PSDB), de Santo André, e Glauco Braido (PSD), de São Bernardo, participaram da comitiva com figuras políticas que visitaram a região para protocolar projetos voltados ao combate à pandemia da Covid-19 e à retomada econômica.

Ao todo, 13 proposituras foram encaminhadas nos Legislativos, sendo oito na Câmara de São Bernardo e cinco na casa de Santo André. A ação fazia parte da iniciativa denominada Locomotiva São Paulo e contou com a participação do deputado federal e líder do MBL Kim Kataguiri (DEM), os deputados estaduais por São Paulo Arthur do Val (Patriota), Heni Ozi Cuckier (Novo) e Ricardo Mellão (Novo), além do vereador pela Capital Rubinho Nunes (Patriota). A comitiva visitou Santo André, São Bernardo e São Caetano. A ideia do grupo é encampar textos que materializem equilíbrio entre as restrições sanitárias e a pandemia, considerando que tanto a saúde quanto a atividade econômica possam ser preservados.

Dentre os projetos elaborados por Colombo, por exemplo, estão matérias que pedem suspensão da cobrança do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano), ITBI (Imposto de Transmissão de Bens Imóveis) e ISS (Imposto Sobre Serviços) e também a utilização de veículos do poder público para auxiliar na vacinação de idosos, pessoas com problemas de locomoção e em situação de vulnerabilidade econômica e social.

Colombo avaliou que a visita da comitiva à região foi positiva, uma vez que os integrantes do grupo puderam trocar informações com integrantes das administrações sobre o enfrentamento às crise sanitária e econômica. “Tivemos boa recepção por parte dos municípios. Pensamos, de maneira mútua, projetos que visam o combate à pandemia, mas também tentar reduzir os impactos econômicos aos comerciantes destes municípios”, sustentou Colombo, após encontro.

De acordo com Glauco Braido, os políticos debateram medidas para amenizar a pandemia e também ouviram comerciantes da região. “Em um primeiro momento protocolamos projetos contra a (pandemia) de Covid-19. E discutimos algumas ações para resolver alguns gargalos do Grande ABC. Mas também estamos elaborando outros projetos para protocolar futuramente”, declarou Braido.