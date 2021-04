Utinga, a lenta transformação

Ademir Medici



“Utinga significa ‘água branca’. Acredito que não poderíamos, por extensão, interpretar ‘rio branco’, pois, aqui, em nossa região, não conheço nenhum rio de águas leitosas.” Cf. Paritinga (pseudônimo), em artigo publicado pelo jornal O Laminador, órgão do Lanamet EC, ligado à indústria Laminação Nacional de Metais: edição 32, novembro de 1956.

O Laminador tinha como diretor Luiz Oriente e como redator-chefe, Vinicius Rittes

Na segunda metade da década de 1950, a área de Utinga que incluía o Arraial Santo Antonio, Vila Alto de Santo André, Vila Bom Repouso e Vila Curral Grande, ainda preservava muitas chácaras. Isso pode ser observado em várias fotografias que Memória coletou entre famílias que ali moravam.

Memória obteve, até mesmo, cópias de recibos das prestações dos terrenos pagos pelos moradores às empresas loteadoras.

As informações orais obtidas foram confrontadas com dados oficiais que pesquisamos no Cadastro Fiscal da Prefeitura, no térreo do Paço Municipal de Santo André. E todas batiam.

Para a continuidade desta Semana Santo André 2021, selecionamos uma foto do acervo de Carlos Kirtus. O ano básico: 1957.

Nosso informante, Carlos, aparece ao lado de seus dois filhos, Antonio e João, meninos ainda, no alto do Arraial Santo Antonio, atual Jardim Santo Antonio, onde morou o jornalista Reinaldo Azevedo, ex-Diário, hoje brilhando na imprensa da Capital, São Paulo.

Abaixo na imagem, e atrás dos personagens, a passagem da Rua Lourenço de Almada, ainda de terra, pertencente à Vila Alto de Santo André.

Na sequência, escondida por farta vegetação e algumas casas, percebe-se a Avenida Dom Bosco.

No horizonte fica claro que nesta época – 1957 (cerca de) – o chamado Parque Novo, no Parque das Nações, já estava densamente ocupado por construções populares.

DO RURAL AO URBANO

Como remanescentes das décadas de 1930 e 1940, antigos moradores trabalhavam com chácaras e lenha. Os mais novos iam para as fábricas. E todos mantinham um velho costume: participar das festas religiosas em Sapopemba, em maio, na velha igreja – hoje demolida.

Havia uma relação estreita entre a população do distrito de Utinga e a Zona Leste de São Paulo, o que se mantém: há uma linha de ônibus que cruza o bairro Camilópolis e segue em direção à Itaquera, via Arena Corinthians.

Em 12 de abril de ...

1901 – Estação Rio Grande (da Serra) prestes a abrir uma escola noturna que atenderia gratuitamente aos interessados.

1916 – Oscar Pereira da Silva concluía o retrato a óleo do senador José Luiz Flaquer, de Santo André. Escreve o articulista do Estadão, edição de 14 de abril de 1916: “Tivemos ocasião de ver no atelier do distinto professor esse trabalho, cuja execução é magnífica. O retrato, encomendado por alguns amigos e admiradores do Dr. Flaquer, será dentro em pouco colocado na Câmara Municipal de São Bernardo”.

Morre, no Rio de Janeiro, o general e

senador paulista Francisco Glicério.

Era de Campinas e foi sepultado em sua cidade.

É nome de rua no Centro de Santo André.

1921 – A Maçonaria programara para o dia 10 daquele mês a comemoração pela primeira vez, em São Paulo, do Dia da Criança, com várias atividades no Bosque da Saúde, a caminho da Vila Conceição, hoje Diadema.

1961 – Ministério do Trabalho reconhece o Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo e Diadema, hoje Sindicato dos Metalúrgicos do ABC.

Diário há meio século...

Domingo, 11 de abril de 1971 – ano 13, edição 1508

A grande notícia da edição: faltavam dois dias para a inauguração do Teatro Municipal de Santo André, marcada para 13 de abril – um acontecimento que se aproxima do seu meio século.

