Operação Comércio Responsável flagra bingo clandestino no bairro Jardim

Do Diário do Grande ABC



09/04/2021 | 22:49



Equipe da Operação Comércio Responsável flagrou no início da noite desta sexta-feira (9) um bingo clandestino no bairro Jardim, em Santo André. A ação aconteceu após trabalho de investigação de denúncias e, durante o flagrante, cerca de 40 pessoas estavam no local.

O imóvel não apresentava indicação de que ali funcionasse algum tipo de estabelecimento, mas por meio da utilização de drone a equipe de Fiscalização Ambiental do Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André) verificou atividade e carros parados no interior do terreno. A denúncia recebida pela equipe da autarquia informava que a casa realizava festas clandestinas. Ao chegar no local, a equipe foi surpreendida com o funcionamento do bingo.

Durante a açãoa, os agentes da Prefeitura de Santo André, por meio do Departamento de Controle Urbano, Semasa e Guarda Civil Municipal, além das polícias Civil e Militar, constataram que o local continha mais de 90 máquinas de bingo. Além de ser considerada uma atividade proibida, o bingo também apresentava aglomeração de pessoas em área fechada, sem qualquer ventilação, situação que vai contra todas as normas sanitárias e de prevenção ao novo coronavírus. O local foi interditado e as máquinas foram apreendidas e serão destruídas pela Polícia Civil.

As denúncias de aglomeração podem ser feitas pelo aplicativo Colab, da Prefeitura de Santo André, ou ainda pelos telefones 153 da GCM e 190 da Polícia Militar. Para denúncias referentes a poluição sonora em estabelecimentos comerciais, o morador pode acionar o Semasa, por meio do site www.semasa.sp.gov.br .